Prisjetili smo se doba kad je himna rukometaša bila Morska Vila, a nogometaše dočekivala Severina

POVIJEST DOČEKA /

Da, svi se sjećamo kako se prije svaka pobjeda slavila uz Morsku Vilu, možda se sjećate i kakav je gospodin čovik bio Marijan Ban koji se svojedobno odrekao zarade od neslužbene rukometne himne, i preusmjerio je u obnovu škole u Sisku. Možda se sjećate i doba kad je nogometašima na dočeku pjevala Severina. Da, ako smo u nečemu svjetski prvaci već 30 godina, to su dočeci. Ali nisu uvijek bili politički obojeni. Više pogledajte u videu.