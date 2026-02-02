FREEMAIL
POVIJEST DOČEKA /

Prisjetili smo se doba kad je himna rukometaša bila Morska Vila, a nogometaše dočekivala Severina

Da, svi se sjećamo kako se prije svaka pobjeda slavila uz Morsku Vilu, možda se sjećate i kakav je gospodin čovik bio Marijan Ban koji se svojedobno odrekao zarade od neslužbene rukometne himne, i preusmjerio je u obnovu škole u Sisku. Možda se sjećate i doba kad je nogometašima na dočeku pjevala Severina. Da, ako smo u nečemu svjetski prvaci već 30 godina, to su dočeci. Ali nisu uvijek bili politički obojeni. Više pogledajte u videu.

 

 

2.2.2026.
23:55
Borko Brunović
DočekRukometRukometaši
