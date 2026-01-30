Ispovijest žene koja je Putinu rekla NE: 'Znate li zašto njemu treba rat?'

Žana Agalakova na vrhuncu slave bila je voditeljica dnevnika kojoj su Rusi vjerovali. Prepoznavali ju na ulici. Obožavali.

Živjela je novinarski život iz snova, ali uz kompromise koji su ju sve više izjedali. A onda je došao dan kada je odlučila riskirati sve i reći ne cenzuri i propagandi Vladimira Putina.

"Ujutro 24. veljače pomislila sam ne mogu to više raditi. Nisam mogla podnijeti ideju da ubijaju Ukrajince u moje ime. Nisam potpisala to. Nisam htjela primati plaću za to. Nisam htjela biti odgovorna za to", rekla je Žana Agalakova.

Stroj za pranje mozga

Pa je dala otkaz i Rusima poručila da je televizija u njihovoj zemlji stroj za pranje mozga. Vratila je i dva državna odlikovanje koje je dobila od Putina. Preko noći je s kćeri i mužem završila na cesti. Zbog javne kritike režima Rusija ju je proglasila stranom agenticom pa danas živi u Francuskoj.

"Bojim li se za svoj život? Ne. Živim rutinski život, ali ne mogu se vratiti u Rusiju, možda nikada", rekla je. Na pitanje boji li se da više nikada neće vidjeti Rusiju, nije htjela odgovoriti.

Dokumentarni film "Dolazi mali sivi vuk", govori o Žaninom privatnom životu, ali i unutarnjoj borbi i moralnim dilemama novinarke čiji je rad i vlastita kćer u jednom trenutku nazvala propagandom.

Opasan autokrat

U 30 godina dugoj karijeri intervjuirala je Gorbačova, upoznala Vladimira Putina. Gledala kako se mladi političar koji je Rusiji donio nadu i stabilnost, pretvara u opasnog autokrata.

"Činio se kao političar koji želi riješiti probleme i na početku je tako i bilo. Rusija je postajala sve otvorenija prema ostatku svijeta", kaže. Na pitanje u kojem trenutku se promijenio, odgovorila je: "Što mislite da se dogodilo? Nisam politička analitičarka i nisam ekspert, ali mislim da je Putin najodgovorniji za tu promjenu, ali i zapadne zemlje su krive!".

Danas u Rusiji kaže, ne postoji nikakva oporba, Putin je uz pomoć tajnih službi od prvog dana vlasti radio na tome. Stare oligarhe zamijenio je novima koji su lojalni samo njemu. "Korumpirao je sve. Korumpirao je ljude oko sebe, cijelu vladu pa sve do najnižih lokalnih i gradskih dužnosnika u Sibiru. Korumpirao ih je Putin", rekla je.

Sloboda misli ne postoji

A u takvom društvu, govori ugušen je svaki glas razuma, sloboda misli ne postoji. Ne vjeruje da će završiti rat u kojem svakodnevno umire veliki broj Rusa i koji uništava zemlju. "Putin ne traži rješenje koje bi dovelo do mira, on želi ostati na vlasti zauvijek. I zato nije zainteresiran za mirovno sporazum s Kijevom. Da bi držao Ruse ujedinjene oko njega i da i dalje glasaju za njega treba rat", rekla je.

Režim koji treba i traži neprijatelje, neće se, kaže, tako brzo promijeniti s Putinom ili nakon njega. "Putin nije besmrtan, barem zasad. Čak iako želi živjeti 150 godina što je jednom rekao. Ne vidim lijepu i svjetlu budućnost u sljedećim godinama. Nisam sigurna da ću ja doživjeti tu svjetliju budućnost jer nakon velikog Putina će doći mnogo malih Putina. Nažalost", rekla je.

Unatoč svemu, Žana vjeruje u slobodnu Rusiju. Ako ju ne doživi ona, njena kćer Alice i generacije koje dolaze, kaže sigurno hoće.