Pogledajte kako Putinovi zapovjednici muče dezertere! Goli vezani na -20: 'Jedi, idiote...'

Upozoravamo da je snimka koja se nalazi niže u tekstu uznemirujuća.

Ruski vojnici optuženi za dezertverstvo i nepoštivanje naredbi ne prolaze klasične vojne sudove, "sude" im Putinovi zapovjednici. Express.co.uk piše kako je otkriveno barbarsko kažnjavanje i mučenje vojnika. Jednog su pobunjenika naopačke pričvrstili za drvo na debelim minusima blizu linije fronta. Drugog, koji je također visio s drveta, nadređeni časnik prisiljava jesti snijeg. Temperatura zraka navodno je bila -20.

Prestrašeni muškarci koji su drhtali od straha i hladnoće, nosili su samo donje rublje nakon što su im skinute zimske uniforme. Čuje se kako njihov vulgarni zapovjednik urla:

"Htjeli su pobjeći sa svojih položaja, a ne slijediti naredbe", govori gurajući snijeg u usta dezertera pa dodaje: "Jedi, idiote jedan."

Russian soldiers were punished and tied to a tree naked in minus 20 degrees pic.twitter.com/kkPvAfNleg

— Magic Flower (@MagicFlower22) January 20, 2026

'Moraš se boriti, ne ludovati'

Jedan od snimljenih muškaraca u očaju moli: "Žao mi je, neće se ponoviti". Zapovjednik mu govori: "Moraš se boriti, a ne se ludovati. Jesam li ti rekao kamo da ideš?". Dezerter mu se ispričava i moli za milost. Zatim se čuje Putinov časnik koji ismijava njihovu seksualnost te ih brutalno psuje.

Otkriće dolazi u trenutku dok traju mirovni pregovori bez jasnog Putinovog signala da namjerava zaustaviti svoju gotovo četverogodišnju invaziju na Ukrajinu.

Snimke su objavili ukrajinski portali uz komentare:

"Rusija pretvara ljude u stoku, jer samo životinje slušaju naredbe bez riječi. Orwellovo dvorište - ovo je Putinova Rusija“, piše kanal Butusov Plus.

Drugi kanal War Archive navodi: "U videu, ruski zapovjednik koristi 'ažurirane' metode mučenja nad dvojicom okupatora koji su odbili sudjelovati u napadu".

