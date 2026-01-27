Ruski šahovski velemajstor i politički aktivist Gari Kasparov kazao je u televizijskom intervjuu da je pravi razlog slabljenja utjecaja ruskog predsjednika Vladimira Putina otpornost i preživljavanje Ukrajine, a ne nedavni politički prevrati i događaji u Venezueli, Iranu ili Siriji.

"Putin gubi utjecaj, ali ne zbog Madura, Iranaca ili Sirije, nego zato što Ukrajina preživljava. Točka. Glavni razlog zašto je Putin izgubio utjecaj je to što Ukrajina odbija kapitulaciju. Suprotno, Ukrajina se brani i dokazuje da Putin nije svemoćan", istaknuo je Kasparov, godinama jedan od najžešćih kritičara ruskog čelnika.

Kao žestoki kritičar autoritarizma, Kasparov je godinama pisao o opasnostima Putinove vladavine. Njegova knjiga iz 2015. godine, "Zima dolazi: Zašto Vladimir Putin i neprijatelji slobodnog svijeta moraju biti zaustavljeni", ocrtala je rusku političku prijetnju globalnoj sigurnosti.

Budućnost Ukrajine

Tijekom protekle tri godine, Kasparov je više puta tvrdio da svaka šansa da Rusija postane demokratska zemlja ne zahtijeva samo potpuni vojni poraz, već i odbacivanje imperijalističkog nasljeđa - stav koji nisu široko prihvaćen od strane drugih ruskih oporbenih ličnosti.

U intervjuu ranije ovoga mjeseca za Kyiv Independent, govorio je o potencijalnom kraju rata pa rekao kako ne vjeruje u potencijalni dogovor. "Iako nisam za dogovor, to nije moja odluka. Shvaćam da se Ukrajina mora suočiti sa stvarnošću. No, moramo priznati da je kukavički stav slobodnog svijeta ostavio Ukrajini vrlo malo opcija na stolu", rekao je tom prilikom.

Gari Kasparov poznat je po svojim šahovskim uspjesima i rekordima. Rođen je 13. travnja 1963. u Azerbajdžanu, koja je tada bila dio Sovjetskog Saveza. Nakon pada SSSR-a nastupao je pod ruskom zastavom, a nakon karijere u šahu ušao je u politiku.

Oformio je stranku i koaliciju koja se suprotstavljala Vladimiru Putinu, te je posljednjih godina poznat po protivljenju ruskom režimu, zalaganju za demokraciju i osudi invazije na Ukrajinu.

Kasparov je 2013. pobjegao iz Rusije nakon što su zemlju pogodili masovni javni prosvjedi. Šahist se bojao za svoju sudbinu te je pobjegao u New York, a 2014. godine premijer Zoran Milanović uručio mu je hrvatsko državljanstvo.

