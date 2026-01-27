FREEMAIL
HOĆE LI PRISTATI? /

Procurili detalji pregovora: 'Ukrajina će dobiti američka jamstva ako učiniti ovo...'

Procurili detalji pregovora: 'Ukrajina će dobiti američka jamstva ako učiniti ovo...'
Foto: Abaca/abaca Press/profimedia

Zelenski redovito tvrdi da se u svakom eventualnom mirovnom sporazumu kojim će se okončati rat mora sačuvati teritorijalni integritet Ukrajine

27.1.2026.
8:41
Hina
Abaca/abaca Press/profimedia
Trumpova vlada signalizirala je Ukrajini da američka sigurnosna jamstva ovise o tome hoće li Kijev pristati na mirovni sporazum koji vjerojatno zahtijeva da prepusti regiju Donbas Rusiji, izvijestio je Financial Times u utorak, pozivajući se na osam osoba upoznatih s pregovorima.

Washington je također naznačio da bi mogao ponuditi Ukrajini više oružja kako bi ojačao njezinu mirnodopsku vojsku ako Kijev pristane povući snage iz dijelova istočne regije koju kontrolira, navodi list.

Reuters još nije mogao potvrditi izvješće, a Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u nedjelju da je američki dokument o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu "100 posto spreman" i da Kijev sada čeka vrijeme i mjesto za njegovo potpisivanje.

Detalji izvješća

Zelenski redovito tvrdi da se u svakom eventualnom mirovnom sporazumu kojim će se okončati rat mora sačuvati teritorijalni integritet Ukrajine.

Ukrajina je sve nesigurnija hoće li se Washington obvezati na sigurnosna jamstva, rekao je visoki ukrajinski dužnosnik za Financial Times, rekavši da se SAD "zaustavi svaki put kada su sigurnosna jamstva spremna za potpisivanje".

Kijev želi da se jamstva potvrde prije nego što ustupe imalo teritorija. Međutim, SAD vjeruje da Ukrajina mora odustati od Donbasa kako bi rat završio, a Trump ni ne vrši pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina da odustane od tog zahtjeva, dodaje se u izvješću.

"To je potpuno netočno - jedina uloga SAD-a u mirovnom procesu je okupiti te dvije strane kako bi postigle dogovor", rekla je Anna Kelly, zamjenica glasnogovornice Bijele kuće, za FT.

Izvor upoznat sa stavom SAD-a rekao je za taj list da Washington "ne pokušava nametnuti Ukrajini nikakve teritorijalne ustupke", dodajući da sigurnosna jamstva ovise o tome hoće li obje strane pristati na mirovni sporazum.

Kremlj je u ponedjeljak rekao da pitanje teritorija ostaje temeljno za ikakav dogovor o okončanju borbi u Ukrajini, izvijestila je novinska agencija TASS nakon trilateralnih razgovora u Abu Dhabiju prošlog vikenda.

POGLEDAJTE VIDEO: Zelenski uoči četvrte godišnjice rata u Ukrajini: 'Svi se sjećaju velikog američkog filma...'

