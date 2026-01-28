Visoki ruski političar izazvao je nove strahove od trećeg svjetskog rata nakon što je izjavio da je Europa praktički neobranjiva protiv najnovijeg hipersoničnog oružja Moskve. Upozorenje je na Telegramu objavio Aleksej Aleksandrovič Žuravljov, zadrti nacionalistički zastupnik i predsjednik stranke Rodina, koji je podijelio izvješće njemačkih medija o nedavnom ruskom raketnom napadu u Ukrajini, piše Express.co.uk.

Žuravljov se osvrnuo na članak koji je objavio Berliner Zeitung, a u kojem se izvještava o navodnom postavljanju ruske hipersonične rakete Orešnik tijekom napada na ukrajinsku regiju Lavov. Tvrdi da je napad poslao udarne valove u političkim i vojnim krugovima diljem Europe. U svom komentaru, saveznik Kremlja tvrdio je da je napad bio "jasan signal" EU i NATO-u, inzistirajući da je Rusija pokazala svoju sposobnost pogoditi ciljeve u "zapadnim prijestolnicama" i u vojnim bazama NATO-a. Dodao je da su, suočeni s novom tehnologijom naoružanja Moskve, ukrajinski saveznici "efektivno bespomoćni" - tvrdnja koju sam njemački list nije iznio.

Izvrnuta interpretacija članka

Članak u Berliner Zeitungu usredotočio se na obnovljene raketne napade na Ukrajinu, izvještavajući da je Moskva prvi put nakon nekoliko mjeseci koristila sustav Orešnik usred snažnih napada na Kijev i zapadne regije zemlje. Međutim, Žuravljovljevo tumačenje otišlo je znatno dalje, koristeći izvješće za promicanje narativa o ranjivosti Zapada i njegovoj vojnoj inferiornosti.

U njegovoj objavi nisu imenovani nikakvi konkretni gradovi, niti je izričito prijetio bilo kojoj pojedinačnoj zemlji. Žuravljov, koji je prethodno davao agresivne izjave o NATO-u i Zapadu, poznat je po svojoj oštroj retorici i više je puta upozoravao na izravni sukob između Rusije i zapadnih zemalja.

Komentari dolaze u trenutku kada napetosti između Rusije i NATO-a ostaju na najvišoj razini od Hladnog rata, a strahovi od eskalacije rastu kako se rat u Ukrajini odugovlači. Zapadni dužnosnici više su puta odbacili ruske tvrdnje o nepobjedivosti njihovog hipersoničnog oružja, dok NATO tvrdi da je i dalje u potpunosti sposoban braniti svoje države članice.

