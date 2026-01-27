Čovječanstvo nikad bliže svom kraju, znastvenici otkrili i točno vrijeme: 'Nismo učinili dovoljno'

U najnovijem predviđanju Armagedona, atomski znanstvenici pomaknuli su Sat Sudnjeg dana četiri sekunde bliže ponoći. Prema njihovim predviđanjima, čovječanstvo je 85 sekundi bliže kraju svijeta, što je najbliže ikad, piše Metro.co.uk.

Znanstvenici su danas pomaknuli kazaljke Sata Sudnjeg dana, koji predviđa koliko je čovječanstvo blizu izumiranja. Ako ovaj metaforički sat otkuca ponoć, to znači da čovječanstvo nije uspjelo spriječiti Armagedon - nuklearni rat ili klimatske promjene.

Bilten atomskih znanstvenika otkrio je koliko smo blizu udara propasti u objavi iz Washingtona u 15 sati. Izvršna direktorica biltena, Alexandra Bell, izjavila je da čovječanstvo nije učinilo dovoljno kako bi spriječilo da Zemlja postane nenastanjiva.

'Vrijeme nam curi'

"Svaka sekunda je važna i vrijeme nam curi. To je teška istina, ali ovo je naša stvarnost. Sveukupno, 2025. godina bila je prilično sumorna u smislu rastućih egzistencijalnih rizika", rekla je Bell.

Član odbora John Wolfsthal rekao je da iako je odlučivanje koliko pomaknuti Sat gotovo uvijek teško, "ove godine nisu imali takvih izazova". Sat je posljednjih godina sve bliže ponoći, od 90 sekundi do ponoći za 2023. do 89 sekundi do ponoći prošle godine.

To je daleko od kada je bio najdalje od ponoći 1991. - 17 minuta - nakon što su se SAD i Sovjetski Savez dogovorili o smanjenju svojih nuklearnih zaliha. Međutim, mnogo se toga promijenilo u 35 godina od tada.

Zašto se Sat Sudnjeg dana promijenio?

Jedan od glavnih razloga za pomicanje kazaljke koja pokazuje sekunde unaprijed je strah da bi mogao izbiti treći svjetski rat. U biltenu se više puta navodi da bi samo jedna hirovita odluka ili nesreća mogla učiniti višegodišnji rat - nuklearnim.

Ipak, unatoč tim oštrim upozorenjima, agresivne zemlje prihvatile su nuklearno oružje i rat. Tek prošle subote Iran je upozorio da bi napad Washingtona doveo do "totalnog rata" zbog gušenja prosvjeda u Islamskoj Republici.

Donald Trump, u međuvremenu, izaziva strahove da bi NATO mogao biti rastrgan njegovim nastojanjem da preuzme Grenland. Ledeni, kameniti otok na kojem živi samo 55.000 ljudi je danski teritorij, no Bijela kuća kaže da ga želi anektirati "sviđalo im se to ili ne".

Prijetnja čovječanstvu je i AI

Prošle godine također je nastavljen izraelski rat protiv Hamasa u Gazi nakon smrti 1100 Izraelaca 7. listopada 2023. Od početka izraelske protuofenzive, najmanje 71.000 Palestinaca je ubijeno, a oko 171.000 je ranjeno, uglavnom žena i djece. Dok je krhko primirje pauziralo sukob u listopadu, ruski rat protiv Ukrajine ne pokazuje znakove skorog završetka.

Član tima znanstvenika Steve Fetter rekao je da nove tehnologije poput nereguliranih alata umjetne inteligencije "predstavljaju prijetnju opstanku čovječanstva“. Fetter je izrazio strahove zbog toga kako generativna umjetna inteligencija može izbacivati ​​lažne slike i videozapise, nešto što je Trump do sada učinio više puta.

"Korištenjem takvih videozapisa može se pokušati uvjeriti ljude da su se dogodile stvari koje se nisu dogodile, da možda postoje neredi na nekoj lokaciji ili lažni ratovi", dodao je.

Navode se i biološke prijetnje

Rat koji će se odvijati u svemiru postaje sve vjerojatniji. U biltenu se dodaje da ovisnost čovječanstva o fosilnim gorivima nastavlja preokretati svijet. Klimatske promjene pogoršale su, između ostalog, smrtonosni požari u Kaliforniji prošlog siječnja, smrtonosni toplinski valovi ljeta u Europi i snažan uragan koji je u listopadu opustošio Jamajku.

Klimatski stručnjak i prognostičar Jim NR Dale rekao je za Metro da je porast temperature u svijetu za 3 stupnja Celzijusa u usporedbi s predindustrijskim razinama neizbježan u sljedećih nekoliko desetljeća.

"Ova točka sama po sebi je Armagedon, ali ako se pomaknemo za 4 stupnja, onda je to zaista kraj", rekao je i dodao: Dakle, nevjerojatno glasno čujemo tik-tak".

Bilten je kao čimbenike naveo i biološke prijetnje, poput koronavirusa i ptičje gripe, te odgovore dužnosnika na njih.

