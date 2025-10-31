Ugledni Guardian analizirao Putinov nuklearni supertorpedo Posejedon: 'Gori je od Sotone'

Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je izjavio da je Rusija uspješno testirala nuklearni supertorpedo Posejdon, a The Guardian je u svojoj analizi objasnio o kakvom je točno oružju riječ.

Američki i ruski dužnosnici opisali su ga kao novu kategoriju oružja namijenjenog za odmazdni napad, s nuklearnom bojevom glavom koja može izazvati radioaktivni cunami koji bi obalne gradove učinio nenastanjivima.

Lansira se iz podmornice poput torpeda, ali se navodno može odražavati kao podvodni dron prije nego što napadne svojom nuklearnom bojevom glavom. Stručnjaci za kontrolu naoružanja tvrde da Posejdon krši većinu tradicionalnih pravila nuklearnog odvraćanja.

Gori od 'Sotone'?

BBC podsjeća da je Posejdon prvi put otkriven 2018. godine, a ruski mediji tada su tvrdili da može postići brzinu od 200 kilometara na sat, a pritom se kretati "stalno promjenjivom rutom" zbog čega ga je nemoguće presresti.

"Prvi put smo uspjeli ne samo lansirati ga, nego i pokrenuti pogonsku jedinicu na kojoj je proveo određeno vrijeme. Ovo je ogroman uspjeh. Ne postoji ništa slično ovome", rekao je Putin. Tvrdi da Posejdonova snaga nadmašuje i rusku interkontinentalnu raketu Sarmat, poznatu kao "Sotona II".

Oružja sudnjeg dana

Isto tako, Putin je prije samo nekoliko dana izjavio da je Moskva testirala Burevestnik, krstareći projektil na nuklearni pogon s neograničenim dometom. Rekao je da to "jedinstven proizvod, neusporediv u svijetu" i napomenuo da je "toliko nov da još nisu ni utvrdili kojoj klasi oružja pripada. Mediji su mu nadjenuli nadimak "leteći Černobil".

"U osnovi, to su oružja za sudnji dan, previše moćna da bi se koristila, osim ako ste spremni uništiti svijet", ocijenio je u razgovoru za BBC Mark Galeotti, stručnjak za Rusiji koji niz godinama analizira rusku politiku.

Napomenuo je da je riječ o odmazdom oružju za drugi udar te da čak ni najradikalniji prokremaljski propagandisti ne sugeriraju da netko priprema napad na Rusiju. Valja napomenuti i da zasad nije jasno jesu li ta oružja uopće operativna.

