Rusija ispalila tajnu raketu na Ukrajinu? Može nositi bojevu glavu, zbog nje 'Trump' iskipio

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sybiha kaže da Rusija napada njegovu zemlju krstarećim projektilom, čiji je tajni razvoj potaknuo Donalda Trumpa da odustane od sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja s Moskvom tijekom svog prvog mandata u Bijeloj kući.

Komentari Andrija Sybihe prva su potvrda da je Rusija koristila raketu 9M729 lansiranu sa zemlje u borbi - bilo u Ukrajini ili bilo gdje drugdje.

Kako piše Sky News, može nositi nuklearnu ili konvencionalnu bojevu glavu.

Na Ukrajinu ispalili 23 rakete

Visoki ukrajinski dužnosnik rekao je za Reuters da je Rusija od kolovoza 23 puta ispalila to oružje na Ukrajinu.

Ukrajina je također zabilježila da su Rusi dva puta lansirali 9M729 2022. godine, dodao je izvor.

Raketa koja je srušila sporazum između SAD-a i Rusije

Raketa 9M729 dovela je do toga da Sjedinjene Države napuste Sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa (INF) 2019. godine.

Washington je rekao da raketa krši sporazum i da bi mogla letjeti daleko izvan deklarirane granice od 500 km.

Rusija je to, međutim, negirala.

Deutsche Welle je još 2018. godine pisao da je Bruxellesu tada stao na stranu SAD-a i optužio Moskvu za kršenje sporazuma o razoružanju, potpisanog 1987., kojim se zabranjuju sve krstareće rakete dometa između 500 i 5.500 kilometara.

Riječ je o raketi koja se u medijima zove Novator 9M729 ili, prevedeno na NATO-kod, SSC-8.

Testirali je 2008.

Smatra se da je Rusija počela testirati novu raketu još 2008.

Kako piše portal Oruzjeonline, zapadni vojni analitičari vjeruju da ruska krstareća raketa 9M729 „Novator“ ima stvarni domet znatno veći od 500 kilometara te da može dosegnuti čak između 2.500 i 3.500 kilometara.

Može nositi bojevu glavu mase do 500 kilograma, uključujući i nuklearnu bojevu glavu snage između 10 i 50 kilotona. Ima preciznost (CEP) od svega 5 metara te može pogađati i pokretne ciljeve.

Njezina pomorska verzija, namijenjena borbi protiv NATO razarača i krstarica, dizajnirana je za neutraliziranje pomorske dominacije Zapada. U završnoj fazi leta raketa se spušta na visinu od 5 do 10 metara iznad mora, dostiže brzinu do 3 Macha te tako postaje izuzetno teška za presretanje.

