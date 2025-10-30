Putinov čovjek zaprijetio srcu NATO-a, spomenuo oružje sudnjeg dana: 'Nestat ćete'

Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije i bivši ruski predsjednik u srijedu je nuklearnu torpednu raketu Posejdon nazvao "oružjem sudnjeg dana" i zaprijetio Belgiji, piše portal NV.

Congratulations to all of Russia's friends (and especially the imbecile Belgian Minister of Defence) on the successful test of the Poseidon nuclear-powered underwater drone. Unlike the Burevestnik, the Poseidon can be considered a true doomsday weapon ⚡️💀 — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 29, 2025

Kao i nebrojeno puta dosad, Medvedev je prijetnju Zapadu poslao putem društvenih mreža. "Za razliku od Burevestnika, Posejdon se može smatrati pravim oružjem sudnjeg dana", napisao je na platformi X i objavi priložio emotikone munje i lubanje.

Posebno se okomio na belgijskog ministra Thea Franckena, koji je ranije izjavio da bi NATO izbrisao Moskvu s lica zemlje ako ruski predsjednik Vladimir Putin pokuša novo oružje upotrijebiti protiv Europe. Medvedev ga je nazvao "imbecilom" i poručio će "Belgija nestati" ako Rusija Posejdon testira uz njihovu obalu.

Then Belgium will disappear… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 29, 2025

Putin se pohvalio moćnim oružjem

Podsjetimo, Putin je u srijedu priopćio da je Rusija uspješno testirala nuklearni supertorpedo Posejdon.

Ruski i američki dužnosnici opisali su ga kao novu kategoriju oružja koje može izazvati radioaktivne plimne valove zbog kojih bi pogođeni obalni gradovi bili nenastanjivi.

"To je golemi uspjeh", ocijenio je Putin i dodao da Posejdon ima veću moć i od interkontinentalnog projektila Sarmat.

