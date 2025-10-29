Putin testirao nuklearni supertorpedo Posejdon? Stravično je u što pretvara gradove

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u srijedu da je Rusija uspješno testirala nuklearni supertorpedo Posejdon.

Američki i ruski dužnosnici opisuju Posejdon kao novu kategoriju oružja koje može izazvati radioaktivne plimne valove zbog kojih bi pogođeni obalni gradovi bili nenastanjivi.

🚨🇬🇧🇷🇺 Over 2 Years ago Russia released this clip detailing how they could easily wipe The UK off of the Map ‼️



Now Putin has just stated Russia has successfully tested its Poseidon Nuclear capable torpedo which can trigger radioactive Tsunami’s.



Yet still The UK & Europe… pic.twitter.com/4mKf6mJgqg — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) October 29, 2025

Putin je rekao vojnicima ranjenima u ratu u Ukrajini da je testiranje bilo izvedeno u utorak.

'Golemi uspjeh'

"To je golemi uspjeh", rekao je Putin, dodajući da Posejdon ima veću moć od interkontinentalnog projektila Sarmat.

Posejdon je interkontinentalni autonomni torpedo na nuklearni pogon koji može nositi nuklearno oružje.

