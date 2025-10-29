Belgijski ministar zaprijetio Putinu: 'Sravnit ćemo Moskvu sa zemljom ako to napravite!'

Belgijski ministar obrane Theo Francken snažno je stao u obranu Atlantskog saveza, ustvrdivši da bi NATO “sravnio Moskvu sa zemljom” ako bi Rusija napala Bruxelles, javlja The Brussels Times.

U opsežnom intervjuu za De Morgen, Francken je govorio o nizu ključnih strateških tema, uključujući rat u Ukrajini, europsku obranu, hibridno ratovanje i nuklearnu prijetnju.

Na pitanje boji li se da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao pokrenuti konvencionalni raketni napad na Bruxelles, njegov je odgovor bio nedvosmislen: “Ne, jer bi tada pogodio srce NATO-a, a mi bismo sravnili Moskvu.” Francken je izrazio snažnu potporu američkom vodstvu u NATO-u te ponovio svoje povjerenje u Članak 5, klauzulu o zajedničkoj obrani koja je temelj saveza.

Odgovarajući na pitanje bi li američki predsjednik Donald Trump poštovao Članak 5, Francken je rekao: “Naravno da bi. U Europi postoji golema predrasuda prema američkoj vladi. Zašto ga ne bi poštovao?”

Veća prijetnja hibridni rat

Francken je rekao da ga više brine ruska upotreba hibridnog ratovanja nego prijetnja konvencionalnim napadima.

“Kruzer-raketa na Bruxelles? Podrazumijeva se primjena članka 5, bez obzira na definiciju. Putin to također neće učiniti. Više sam sklon razmišljati o ‘sivim zonama’: malim zelenim ljudima koji potiču rusofonu manjinu u Estoniji protiv ‘nacističkog režima’. Prije nego što se snađeš, anektirali su dio Estonije”, kazao je.

Svi koji se nadaju da će belgijski ministar obrane podržati ideju europske obrane mogli bi biti razočarani njegovim izjavama o toj temi. U intervjuu za De Morgen, kritizirao je veće europske zemlje zbog “maksimalnog iskorištavanja vlastitih tržišta” i doveo u pitanje kako bi zemlje koje se trenutačno ne mogu dogovoriti oko zajedničke nabave oružja mogle integrirati svoje nacionalne vojske.

“Tko vjeruje u europsku vojsku, prodaje zračne dvorce,” rekao je. “Srećom, imamo NATO, koji je ponovno dokazao svoju učinkovitost s protuzračnom obranom u Poljskoj i Estoniji.” Francken je podijelio i svoje mišljenje o Bruxellesu, rekavši da voli taj grad, ali da to može biti “odnos ljubavi i mržnje”.

Podržao je i prijedlog George-Louisa Boucheza, čelnika frankofonskih liberala (MR), da se vojnici rasporede na ulicama belgijske prijestolnice radi nadzora područja poznatih po trgovini drogom. “Ako se ne suočimo s drogom i nesigurnošću, briselski će se rak proširiti na Flamanski Brabant,” rekao je. “Znači li to da trebamo vojnike na ulicama? Onda hoćemo.”

