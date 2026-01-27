FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NISTE DOBRODOŠLI' /

Trumpovi agenti stižu u hrvatsko susjedstvo? Dobili su poseban zadatak: 'Oni ubijaju...'

Trumpovi agenti stižu u hrvatsko susjedstvo? Dobili su poseban zadatak: 'Oni ubijaju...'
×
Foto: Zumapress.com/mega/the Mega Agency/profimedia

Milanski gradonačelnik Giuseppe Sala poručio je da ICE nije dobrodošao u njegovom gradu

27.1.2026.
14:29
Erik Sečić
Zumapress.com/mega/the Mega Agency/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Službenici američke agencije za imigraciju i carinsku zaštitu (ICE) imat će sigurnosnu ulogu na nadolazećim Zimskim olimpijskim igrama koje se u veljači održavaju u talijanskim gradovima Milanu i Cortini, javlja u utorak Associated Press (AP). 

Izvori iz Veleposlanstva SAD-a u Rimu potvrdili su da će agenti pružati potporu diplomatskim sigurnosnim timovima te da neće obavljati nikakve operacije povezane s provođenjem imigracijskih zakona. 

Isto tako, izvori su istaknuli da je nekoliko saveznih agencija brinulo se za sigurnost američkih diplomata tijekom prijašnjih Olimpijskih igara. Među njima bio je i istražni ogranak ICE-a poznat kao Homeland Security Investigations. 

'Nisu dobrodošli' 

Milanski gradonačelnik Giuseppe Sala poručio je da ICE nije dobrodošao u njegovom gradu. "To je milicija koja ubija, ulazi ljudima u domove, sama sebi potpisuje dozvole. Bez ikakve sumnje je jasno da nisu dobrodošli", poručio je gradonačelnik.

Podsjetimo, vijest o ulozi ICE-a na Igrama prvi je tijekom vikenda plasirao talijanski dnevni list il Fatto Quotidiano. Međutim, talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi u subotu je poručio da nije dobio potvrdu o raspoređivanju ICE-a, no nadodao je da ne vidi u čemu bi bio problem. 

Ministarstvo je u utorak ponovilo da SAD nije potvrdio sastav svojeg sigurnosnog tima te da u ovom trenutku nema naznaka da će ICE biti u pratnji američke delegacije. Izaslanstvo će prisustvovati svečanom otvaranju 6. veljače, a predvoti će ga američki potpredsjednik JD Vance. U njemu će se nalaziti i druga dama Usha Vance, kao i državni tajnik Marco Rubio

POGLEDAJTE VIDEO: Deportiran pa razapet - Sandro iz Amerike došao u Hrvatsku pa postao 'zločinac'; Što je istina?

Donald TrumpSadItalijaIceOlimpijske Igre
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'NISTE DOBRODOŠLI' /
Trumpovi agenti stižu u hrvatsko susjedstvo? Dobili su poseban zadatak: 'Oni ubijaju...'