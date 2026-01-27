Trumpovi agenti stižu u hrvatsko susjedstvo? Dobili su poseban zadatak: 'Oni ubijaju...'

Službenici američke agencije za imigraciju i carinsku zaštitu (ICE) imat će sigurnosnu ulogu na nadolazećim Zimskim olimpijskim igrama koje se u veljači održavaju u talijanskim gradovima Milanu i Cortini, javlja u utorak Associated Press (AP).

Izvori iz Veleposlanstva SAD-a u Rimu potvrdili su da će agenti pružati potporu diplomatskim sigurnosnim timovima te da neće obavljati nikakve operacije povezane s provođenjem imigracijskih zakona.

Isto tako, izvori su istaknuli da je nekoliko saveznih agencija brinulo se za sigurnost američkih diplomata tijekom prijašnjih Olimpijskih igara. Među njima bio je i istražni ogranak ICE-a poznat kao Homeland Security Investigations.

'Nisu dobrodošli'

Milanski gradonačelnik Giuseppe Sala poručio je da ICE nije dobrodošao u njegovom gradu. "To je milicija koja ubija, ulazi ljudima u domove, sama sebi potpisuje dozvole. Bez ikakve sumnje je jasno da nisu dobrodošli", poručio je gradonačelnik.

Podsjetimo, vijest o ulozi ICE-a na Igrama prvi je tijekom vikenda plasirao talijanski dnevni list il Fatto Quotidiano. Međutim, talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi u subotu je poručio da nije dobio potvrdu o raspoređivanju ICE-a, no nadodao je da ne vidi u čemu bi bio problem.

Ministarstvo je u utorak ponovilo da SAD nije potvrdio sastav svojeg sigurnosnog tima te da u ovom trenutku nema naznaka da će ICE biti u pratnji američke delegacije. Izaslanstvo će prisustvovati svečanom otvaranju 6. veljače, a predvoti će ga američki potpredsjednik JD Vance. U njemu će se nalaziti i druga dama Usha Vance, kao i državni tajnik Marco Rubio.

POGLEDAJTE VIDEO: Deportiran pa razapet - Sandro iz Amerike došao u Hrvatsku pa postao 'zločinac'; Što je istina?