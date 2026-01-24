Otkriveno koga su ubili agenti, Trump objavio fotografiju pištolja: 'O čemu se tu radi?'

Muškarac kojeg su u subotu u američkom Minneapolisu upucali i ubili službenici agencije za imigraciju i carinsku zaštitu (ICE) je Alex Pretti, medicinski tehničar koji je radio u jedinici intenzivne skrbi, potvrdili su njegovi roditelji novinskoj agenciji Associated Press (AP).

Policija je ranije izvijestila da je upucan 37-godišnji američki državljanin koji je u međuvremenu umro, ali nisu otkrivali dodatne detalje.

Pucnjava je, podsjetimo, izbila usred prosvjeda koji traju otkako je drugi agent 7. siječnja pucao na 37-godišnju Renee Good. Današnje ubojstvo odvilo se tek malo više od 1,5 kilometara od mjesta na kojem je Good smrtno upucana. Na izuzetno uznemirujućoj snimci koja kruži društvenim mrežama vidi se kako agenti na podu udaraju muškarca, a zatim odjekuju pucnjevi.

Oglasio se Trump

Na svojoj društvenoj mreži Truth Social oglasio se američki predsjednik Donald Trump koji je objavio fotografiju za koju tvrdi da pokazuje pištolj koji je nosio upucani muškarac. Istu fotografiju ranije je objavilo Ministarstvo domovinske sigurnosti.

"Ovo je pištolj napadača, napunjen (s još dva spremnika!) i spreman za upotrebu - o čemu se tu radi? Gdje je lokalna policija? Zašto im nije dozvoljeno štiti službenike ICE-a? Jesu li je gradonačelnik i guverner povukli? Navodno mnogi policajci nisu smjeli raditi svoj posao, pa su službenici ICE-a morali zaštiti sami sebe, što nije lako!", napisao je Trump.

U objavi se Trump potom obrušio na demokratsku zastupnicu iz Minnesote Ilhan Omar: "Zašto ima 34 milijuna dolara na svojem računu? I gdje su deseci milijardi dolara ukradeni nekada sjajnoj saveznoj državi Minnesoti? Tamo smo zbog masovne financijske prijevare, s nestalim milijardama dolara i ilegalnim kriminalcima koji su se infiltrirali kroz politiku otvorenih granica koju zagovaraju demokrati. Taj novac odmah želimo natrag".

"Ti prevaranti koji su ukrali novac ići će u zatvor, gdje im je i mjesto. Ovo se ne razlikuje od stvarno velike pljačke banke. Veliki dio onoga čemu svjedočite je prikrivanje krađe i prevare. Gradonačelnik i guverner potiču ustanak svojim oholim, opasnim i arogantnim govorom!", nastavio je Trump.

"Umjesto toga, te licemjerne političke budale trebale bi tražiti milijarde ukradene građanima Minnesote i SAD-a. Pustite naše ICE patriote da rade svoj posao! Iz Minnesote je uhićeno i uklonjeno 12.000 ilegalnih kriminalnih stranaca, od kojih su mnogi bili nasilni. Da su još uvijek tamo, vidjeli biste nešto puno gore od onoga čemu danas svjedočite!", dodao je predsjednik.

Nakon ubojstva rasplamsali su se prosvjedi, a Sky News javlja da su stotine na ulicama te da je policija upotrijebila suzavac. Križanje na kojem je izbila pucnjava je ograđeno, a pored se nalaze agenti granične patrole s palicama u rukama.

POGLEDAJTE VIDEO: Žestoki sukobi na ulicama Minneapolisa: 'Trump mora okončati operaciju!'