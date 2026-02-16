Autorica hit serije usred snimanja pronađena mrtva u hotelskoj sobi

Svijet televizije zatekla je šokantna vijest o iznenadnoj smrti Dane Eden (52), cijenjene izraelske producentice i jedne od autorica globalnog hita, špijunske serije "Teheran". Eden je pronađena mrtva u nedjelju u svojoj hotelskoj sobi u Ateni, gdje je boravila zbog snimanja četvrte sezone popularne serije. Njezina smrt ostavila je u tuzi obitelj, prijatelje i kolege, dok grčka policija istražuje okolnosti ovog tragičnog događaja.

Vijest je prvi potvrdio izraelski javni servis Kan, iskazavši duboko žaljenje zbog gubitka jedne od ključnih figura izraelske televizijske industrije. Smrt Dane Eden dogodila se na vrhuncu njezine karijere, tijekom produkcije projekta koji joj je donio međunarodno priznanje i prestižnu nagradu Emmy.

Policija sumnja na samoubojstvo

Prema informacijama koje prenose svjetski mediji, tijelo producentice otkriveno je nakon što je njezin brat, zabrinut jer mu se satima nije javljala, otišao do hotela. Grčka policija odmah je pokrenula istragu, a neimenovani policijski dužnosnik izjavio je za strane agencije kako prvi dokazi i svjedočanstva upućuju na to da je riječ o samoubojstvu te da trenutno nema sumnje na kazneno djelo.

Unatoč preliminarnim nalazima, naložena je obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Istražitelji su započeli s prikupljanjem snimaka nadzornih kamera i izjava hotelskog osoblja kako bi rekonstruirali posljednje sate njezina života. Cijeli produkcijski tim serije "Teheran" u šoku je zbog iznenadnog gubitka svoje liderice i kreativne snage.

Produkcijska kuća demantira glasine

Zbog tematike serije "Teheran", koja se bavi sukobom između izraelske obavještajne službe Mossad i Irana, na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile neutemeljene glasine o mogućem ubojstvu s političkom pozadinom. Produkcijska kuća "Donna and Shula Productions", čija je Eden bila suvlasnica, odlučno je demantirala takve spekulacije.

"Ovo je trenutak velike tuge za obitelj, prijatelje i kolege", stoji u njihovom službenom priopćenju. "Produkcijska kuća želi pojasniti da su glasine o smrti uzrokovanoj kriminalnim ili nacionalističkim motivima lažne i neutemeljene." U priopćenju su također zamolili javnost i medije da poštuju dostojanstvo preminule i privatnost njezine obitelji u ovim teškim trenucima.

Žena koja je izraelsku priču donijela svijetu

Dana Eden bila je veteranka televizijske industrije s više od trideset godina iskustva. Nakon dugogodišnjeg rada na brojnim uspješnim domaćim projektima, globalni uspjeh postigla je serijom "Teheran", koju je stvorila zajedno s partnericom Shulom Spiegel. Serija, koja prati mladu agenticu Mossada na tajnom zadatku u Iranu, premijerno je prikazana 2020. godine na platformi Apple TV+ i odmah je osvojila publiku i kritiku diljem svijeta. Vrhunac priznanja stigao je 2021. godine, kada je "Teheran" osvojio međunarodnu nagradu Emmy za najbolju dramsku seriju, čime je izraelska produkcija čvrsto pozicionirana na svjetskoj sceni.

Od nje se oprostio i izraelski ministar kulture i sporta Miki Zohar. "S velikom tugom primio sam vijest o njezinoj smrti. Dana je ostavila dubok trag u izraelskom stvaralaštvu i s ponosom, talentom i hrabrošću donijela našu priču na međunarodne pozornice", napisao je Zohar. Izraelski javni servis Kan opisao ju je kao "jednu od vodećih figura u televizijskoj industriji koja je odigrala središnju ulogu u stvaranju nekih od najistaknutijih produkcija".

Njezin iznenadni odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za izraelsku i svjetsku televizijsku produkciju. Dana Eden ostat će zapamćena kao vizionarka koja je imala hrabrosti ispričati složene priče koje su prešle granice i pronašle put do milijunske publike.