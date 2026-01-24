Trump napao gradonačelnika i guvernera nakon pucnjave: 'Pompozna, opasna i arogantna retorika'

Nakon fatalne pucnjave tijekom operacije američkih saveznih agenata u Minneapolisu, u kojoj je ubijen jedan prosvjednik, predsjednik Donald Trump napao je gradonačelnika i guvernera savezne države Minnesote.

"Gradonačelnik i guverner potiču na pobunu svojom pompoznom, opasnom i arogantnom retorikom", napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

Trump je također napisao o američkoj Službi za imigraciju i carinu (ICE): "Neka naši patrioti rade svoj posao!".

'Siju kaos i nasije'

Guverner savezne države Minnesote, u kojoj se Minneapolis nalazi, Tim Walz, pozvao je Trumpa na konferenciji za medije da povuče snage iz Minnesote. "Uklonite ove snage iz Minnesote, one siju kaos i nasilje", rekao je.

"Minnesoti je dosta. Ovo je mučno", napisao je Walz.

Gradonačelnik Jacob Frey, demokrat poput Walza, napisao je na X-u: "Koliko još ljudi mora umrijeti ili biti ustrijeljeno prije nego ovomu dođe kraj? Predsjedniče Trump, pozivam vas da na prvo mjesto stavite Amerikance i ovaj američki grad i da sklonite ICE. Ako je cilj misije osigurati mir i sigurnost, onda je postignuto upravo suprotno".

Jos jedna pucnjava

U subotu, muškarac je umro nakon što su ga ustrijelili savezni agenti, navodi se u službenim izvješćima. Mnogi detalji incidenta još uvijek su nepoznati. Američko ministarstvo domovinske sigurnosti izjavilo je da su agenti bili u misiji privođenja stranca koji je navodno u SAD-u bio ilegalno, kad im je pristupio muškarac s pištoljem.

Prema lokalnoj policiji, ubijeni je američki državljanin koji je živio u Minneapolisu, koji je bio legalni vlasnik oružja i imao dozvolu za njegovo nošenje.

Početkom siječnja dogodio se sličan slučaj ubojstva, kada je žena ubijena u svome automobilu u istom gradu tijekom operacije agenata ICE.

POGLEDAJTE VIDEO: Žestoki sukobi na ulicama Minneapolisa: 'Trump mora okončati operaciju!'