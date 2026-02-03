Auto s četvero putnika sletio s ceste u Osijeku: Vatrogasci objavili dramatične prizore spašavanja

Automobil s četvero ljudi sletio s Biljske ceste u Osijeku malo prije 15 sati iz neutvrđenog razloga, prenosi SiB.

Putnici su ozlijeđeni, a nasreću nema smrtno stradalih.

Ne zna se kako je došlo do nesreće, no hitne službe su potvrdile da nije došlo do sudara.

Pripadnici osječke Javne vatrogasne postrojbe sat vremena su pomagali unesrećenima.

Foto: Jpvp Grada Osijeka

Foto: Jpvp Grada Osijeka

Na fotografijama koje su objavili vatrogasci, vidi se uništeni automobil u jarku pored ceste, i vatrogasci te pripadnici Hitne pomoći kako pomažu ozlijeđenima.

Više detalja o uzroku nesreće bit će poznato nakon očevida.

Foto: Jpvp Grada Osijeka

Foto: Jpvp Grada Osijeka

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak o tragičnoj nesreći u Španjolskoj: 'Teško da se radi o ljudskom faktoru'