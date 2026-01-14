Najdugovječniji trener NFL-a napušta legendarne Pittsburgh Steelerse

Najdugovječniji trener u profesionalnoj ligi američkog nogometa (NFL) Mike Tomlin odstupio je s dužnosti prvog čovjeka struke u Pittsburgh Steelersa nakon 19 godina tijekom kojih niti jednom nije imao negativan omjer pobjeda i poraza.

Ove sezone Steelersi su s omjerom 10-7 osvojili prvo mjesto u skupini Sjever Američke konferencije te se plasirali u doigravanje, ali su u prvom krugu izgubili s uvjerljivih 6-30 na svom terenu od Houston Texansa.

"Ova je organizacija bila veliki dio mog života dugi niz godina i bila mi je čast voditi ovu momčad. Strašno sam zahvalan Artu Rooneyu i pokojnom Ambassadoru Rooneyu na povjerenju i podršci. Također, zahvalan sam i igračima te stručnom stožeru čiji je predanost ovo putovanje učinilo toliko značajnim", rekao je 53-godišnji Tomlin koji se biranim riječima obratio i navijačima:

"Vaša strast, lojalnost i visoka očekivanja čine ovaj klub toliko posebnim. I dok ovo poglavlje dolazi kraju, moje poštovanje prema Pittsburgh Steelersima se nikad neće promijeniti."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Najveći uspjeh u karijeri Tomlin je ostvario još 2008. godine kada je sa Steelersima osvojio naslov prvaka pobjedom 27-23 protiv Arizona Cardinalsa u Super Bowlu.

Svoj boravak u Pittsburghu Tomlin je okončao sa 193 pobjede, 114 poraza i dva neodlučena susreta u ligaškom djelu sezone te s osam pobjeda i 12 poraza u doigravanju.

Odlaskom Tomlina Steelersi će morati u potragu za svojim tek četvrtim glavnim trenerom još od 1969. godine. Prije njega tu dužnost su obnašali samo Chuck Noll od 1969. do 1991. i Bill Cowher od 1992. do 2006.

"Teško mi je riječima opisati razinu poštovanja koje imam za Mikea Tomlina. On je vodio ovaj klub do šestog Super Bowla te do 13 nastupa u doigravanju. Njegov rekord od 19 uzastopnih sezona s pozitivnim omjerom vjerojatno nikada neće biti ponovljen. Moja obitelj i ja kao i svi povezani s upravom Steelersa zauvijek će biti zahvalni za strast i posvećenost koju je Mike Tomlin dao za naš klub", poručio je vlasnik Steelersa Art Rooney.

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljen novi trener Real Madrida