Skandal bivšeg para završio na sudu: Tuži ju jer je rekla da je 'previše obdaren'

Bivši NFL igrač Matt Kalil (36) podnio je tužbu protiv svoje bivše supruge, influencerice Haley Kalil (33), zbog njenih javnih komentara o detaljima njihovog bračnog i seksualnog života. Problematične izjave koje su izazvale medijsku buru sada su završile na sudu.

Matt i Haley bili su u braku sedam godina, a zahtjev za razvod podnijeli su 2022. godine. Kalil se 2024. ponovno oženio, i to Keilani Asmus, s kojom ima jedno dijete.

Foto: Rodrigo Varela/getty Images/profimedia

Problemi su počeli u studenom prošle godine, kada je Haley u jednom intervjuu govorila o intimnim problemima u braku. Sugestirala je da je veličina spolovila njezina bivšeg supruga bila jedan od glavnih razloga njihovog razvoda. Tvrdeći da se radi o "iznimno rijetkom" slučaju, kazala je da je zbog toga bilo "nemoguće" ostvariti normalan seksualni život.

Kontroverzni komentari koji su sve pokrenuli

Kako bi ilustrirala svoje tvrdnje, usporedila je njegove fizičke dimenzije s dvije ili tri limenke Coca-Cole naslagane jedna na drugu, što je voditelja intervjua ostavilo bez teksta. "Zato to ne mogu staviti na internet. Sve smo probali", izjavila je Haley, navodeći da su pokušavali različite pristupe, uključujući terapiju i savjete liječnika.

Što navodi Matt u tužbi?

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao TMZ, Kalil optužuje Haley za povredu privatnosti i “invazivne” komentare. U tužbi se navodi da je bivša supruga implicirala kako je veličina njegovog spolovila bila ključni razlog razvoda te da bi spolni odnos s njim izazvao bol i suze.

Kalilovi odvjetnici tvrde da je njihov klijent zbog svega bio izložen neželjenoj pažnji i neugodnim komentarima javnosti, a da su i članovi njegove obitelji trpjeli stalno kruženje “ponižavajućih i duboko osobnih” izjava. Tužbom traži odštetu veću od 75.000 dolara, a Haley se optužuje da je svojim izjavama ostvarila financijsku korist kroz veći angažman na društvenim mrežama. Traži se i suđenje pred porotom.

Foto: Matt Winkelmeyer/getty Images/profimedia

Haley: “Šokirana sam i povrijeđena”

U izjavi za US Weekly Haley je rekla kako ju je cijela situacija zatekla. "Iskreno sam šokirana i nevjerojatno povrijeđena nakon što sam primila vijest o ovom podnesku", poručila je. Dodala je da joj je suđenje mučno i emocionalno iscrpljujuće te da joj je teško što i ona i Mattove obitelji moraju prolaziti kroz dodatni pritisak.

Pokušaj smirivanja medijske buke

Nakon što su njezine izjave završile na naslovnicama, bivša manekenka Sports Illustrateda obratila se i za Page Six. “Žao mi je što je izvučen samo jedan dio razgovora, jer on ne prikazuje cijelu priču. Nadam se da naš razgovor od sat i pol odražava više od smiješnog zvučnog isječka”, kazala je.

Tijekom prijenosa uživo, dodala je, govorili su o ljubavi u braku, osobnom rastu i dubini njihove povezanosti. "Stalo mi je do poštivanja njegove privatnosti i integriteta svega što smo dijelili", zaključila je Haley.

