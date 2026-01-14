Glazbeni kritičar: 'Dora zvuči kao talent show, pjesme kao da su iz ‘86, a evo tko ima šanse'

Vrijeme je da analiziramo kandidate za ovogodišnju Doru. Svega ima među natjecateljima koji žele naslijediti Baby Lasagnu. I etna i mračnih tugaljivih balada, metala i repa, plesnih zezalica i trapa. Najviše pregleda, više od 200 tisuća ima Lelek: pet vokalistica, koje su među favoritima bile i lani, pjevaju o ritualnom tetoviranju koje je u prošlosti bilo prisutno među katolicima u BIH kako bi se oduprli islamizaciji.

Broj dva po broju pregleda je tužna balada Ledina, koju pjeva Toma, ali i zabavni šareni pop hit Zevin: vizualne umjetnice i glazbenice iz Slovenije. Na Dori bi vas mogao iznenaditi Jan Kerekeš, sa svojim metal bendom. Od poznatijih imena tu je reper Kanždija, a od pjesama koje se izdvajaju među svim tužnim baladama ima jedna koja pjeva o djevojci koja voli jesti.

Ali pustimo mi analizu stručnjacima: moj gost večeras je glazbeni kritičar koji je sve pjesme dobro proučio. Gost Direkta je Bojan Stilin.

Za početak nešto što je očito na prvi pogled, nisu na Dori više neki poznati bendovi i pjevači, nikakvi Magazini, Rozge, Severine: sve mladi talenti, koji trebaju odskočnu dasku...

Severina - Rozga "level" već dugo nije. Magazin je bio prošle godine pa je bio drugi, pa sada vjerojatno ne želi nitko od poznatih ponoviti tu sudbinu. Dora je možda unazad već desetak godina, a naročito u posljednje četiri godine, otkad je Let3, napravio neki dobar rezultat, bitno pomlađena i postala pravi talent show, a to je pokušala biti i prije petnaestak godina, ali to je bilo prilično smiješno. Sada ovo već, ajmo reći, liči na neku verziju malog Voicea ili neke slične takve emisije u kojoj se mladi talenti pokušavaju nekako progurati. Nažalost, kao što smo primijetili, pokušavaju se progurati uglavnom preko nekih cendravih balada kojih nikad dosta i koje su uglavnom kupljene u nekakvim katalozima, pretežno irskih ili nekih autora iz drugih zapadnih zemalja koji ih nisu uspjeli prodati u svojim zemljama, pa eto, probaju kod nas.

Napisao si u svojoj kolmni: da je HRT na Doru ove godine pustio 'region'. Kako to misliš?

To je zanimljivo. Na mala vrata su ušli neki autori iz Srbije i BiH ili kao autori pjesama ili kao aranžeri. Baš najzanimljiviji primjer je taj Lelek koji se onako busa u prsa da je jako mitološka, hrvatska, drastična, dramatična pjesma koja puca na hrvatski nacionalni sentiment, a eto, ispada da je Zeina, koja je poznata srpska pjevačica i često tamo nastupa na njihovoj Pjesmi Eurovizije, zapravo autorica muzike. Sličan slučaj imamo i kod ovog Tome kojeg smo spomenuli i gdje je onako malo bacilo na sevdah zahvaljujući jednom autoru iz BiH koji svira s Dinom Merlinom. U svakom slučaju, kao da se HRT oslobodio tog istočnog grijeha. Pripustili su polako komšiluk, kako bi se to reklo. I vidjet ćemo kako će to ispasti. Možda nešto od toga i pobijedi. Baš zato.

Imaš li favorita među svim ovim pjesmama?

Spomenuli smo tu malu simpatičnu Slovenku. Slovenija ove godine iz već poznatih razloga zvanih Izrael ne sudjeluje na Eurosongu, pa su vjerojatno probali kod nas istovremeno kad i kod njih. Ta pjesmica onako izgleda kao neki tik tok hitić koji bi se možda mogao zadržati. Ima jednu zanimljivu trik referencu na Balkan, ali drugačije vrste. Ne ove potrošene jugonostalgičarske, već one koja pali kod klinaca od 13 do 16 godina. Ili možda i manje. Izgleda kao jedina pjesma iz 2026. Tu od svih ovih u konkurenciji većina je prosječno godište od '86. do 2002.

Ima li među ovim pjesamama neki skriveni Baby Lasagna, netko tko može ponoviti uspjeh od prije dvije godine?

A mislim Baby Lasagna je za početak zvučni inženjer po zanimanju. Znači, on je uspio zato što je dobar tonac i znao je kako to treba zvučati. To nije bila samo pjesma, već je to bio do centimetra dotjeran zvuk. Ovdje nema tako svestranih likova koji kuže i glazbenu industriju, kuže kako se rade pjesme i kako to treba zvučati - tako da realno ne. Generalno Eurosong ide ka nekoj specijalizaciji, pokušava postati žanr za sebe koji ima neki kontakt s pop muzikom današnjice, ali ne baš pretjerano. Nemamo mi tu neke Jale Bube velike zvijezde regionalne, tako da teško, teško...

Zanimljivo je da su među najslušanijim pjesama i najgledanijim videima - Lelek. Djevojke su i lani bile među favoritima. Imaju li one pjesmu koja možda može pobijediti?

Pa one su prošle godine bile treće. Izvele su jedan dobar trik na samoj večeri su promijenili tekst na hrvatski, što je dosta dobro odjeknulo kod publike. Možda imaju neki takav trik u rukavu i ove godine, iako je cijela pjesma već na hrvatskom, ali ovisi o scenskom nastupu, i to zapravo možda i najviše od svih pjesama. Koliko god je to meni stvarno pretjerano bombastični etno. Možda ima neke šanse na toj nekoj Euroviziji.

Je li to moj neuki dojam ili ima dosta sličnih pjesama, sve ove muške balade čine mi se slične...

Vrlo su slične kompozitorski. Mislim da su iz prošlog stoljeća uglavnom. Produkcijski malo jesu modernije, malo bolje zvuče. Treba to progurati, treba to preslušati. S druge strane, imamo taj jedan metal koji se pokušava progurati na leđima Baby Lasagne, pa otud i taj Jan Kerekeš. Možda će tu starija publika nešto malo...

Ali taj metal upali svakih 20 godina...

Metal na Eurosongu je obično cirkusantski, karikirani metal, pa je takav i ovaj, tako da možda nešto i bude od toga.

Eurosong je uvijek politika, ali ovaj put je još više političan nego inače. Četiri zemlje ne sudjeluju zbog Izraela, Izrael još nema pjesmu ali već je prvi na kladionicama.

Naravno da je trebala, ne nužno iz političkih razloga, nego iz razloga očiglednog namještanja u protekle dvije godine za Izrael koji Izrael ni ne krije gdje oni kupuju SIM kartice ljudima da glasuju u cijeloj Europi. Ovo je jednostavno brutalno kršenje pravila i zloupotreba nekog natjecanja u političke svrhe. Ali naravno da se Hrvatska tu politički ponaša i lobira i uvijek ćemo mi onako kako Nijemci kažu, a Nijemci bogme neće pustiti.

Izrael još uopće nema pjesmu, a već je prvi na kladionicama...

Tako i je obično, Švedska i Izrael tih par zemalja. A sad pošto su se svi razmaknuli Izraelu, svi nekako očekuju njihovu pobjedu, tako da se nećemo iznenaditi što god bilo.

Međutim, mogu li ova nova pravila koja su donijeli uopće donijeti neku promjenu? Sada je zapravo žiri postao važniji od publike...

Je, bitan je i u polufinalu sada što nije bio ranije slučaj, pa će biti malo pedantnija kontrola. Ali žiri je na kraju krajeva odlučivao i protekle dvije godine. Nemo je pobijedio Baby Lasagnu zbog žirija. Oni su taj presudni faktor. S druge strane, mi smo u prvom polufinalu sa Srbijom i Crnom Gorom. To je dosta nekog regiona. To bi moglo odigrati dosta bitnu ulogu ako izaberemo neku normalnu pjesmu i prođemo u finale.