Baby Lasagna bacio fanove u trans fotografijom s Elizabetom: Svi im pišu istu stvar

Marko Purišić (30), svijetu poznatiji kao Baby Lasagna, glazbenik koji je 2024. godine osvojio srca publike diljem Europe i ostvario povijesni uspjeh za Hrvatsku na Eurosongu, ne prestaje oduševljavati pratitelje na društvenim mrežama.

Nakon iznimno uspješne 2025. godine, ispunjene izlaskom debitantskog albuma i brojnim međunarodnim nastupima, odlučio je uzeti kratki predah. Na svom Instagram profilu podijelio je niz atmosferičnih, crno-bijelih fotografija koje ga prikazuju u sasvim drugačijem svjetlu, u zimskoj idili rodne Istre, čime je još jednom pokazao svoju umjetničku i introspektivnu stranu.

Najnovija objava, popraćena samo emotikonom anatomskog srca, sastoji se od serije fotografija koje odišu mračnom i melankoličnom estetikom, koja je postala njegov zaštitni znak. Fotografije, snimljene noću u snijegom prekrivenom istarskom krajoliku, prikazuju glazbenika samog pored starog automobila, kao i u intimnom trenutku sa suprugom Elizabetom Ružić.

Upravo je Elizabeta često zaslužna za vizualni identitet njegovih projekata, a obožavatelji su u komentarima prepoznali njezin mogući doprinos i ovim fotografijama. Korištenje crno-bijele tehnike i zrnate teksture dodatno naglašava sirovu i pomalo sjetnu atmosferu, koja savršeno korespondira s njegovim glazbenim izričajem. Njegova glazba, koja spaja zarazne melodije s elementima rocka i metala, često kroz humoristične tekstove progovara o dubljim temama poput anksioznosti i osjećaja nepripadanja, a ova objava vizualno nadopunjuje taj slojeviti umjetnički svijet.

Zasluženi odmor nakon godine pune uspjeha

Ovaj mirni trenutak u Istri dolazi nakon godine koja je za Baby Lasagnu bila ispunjena nevjerojatnim postignućima. Početkom 2025. godine objavio je svoj dugo iščekivani debitantski album "DMNS & Mosquitoes", koji je naišao na odlične kritike. Uslijedio je i nastup na Eurosongu 2025., gdje je s finskim predstavnikom Käärijom izveo zajednički singl "#Eurodab".

Ostatak godine proveo je na turnejama, nastupajući na brojnim festivalima diljem Europe, od Pannonia Fields u Austriji i 2000trees u Velikoj Britaniji do Appelpopa u Nizozemskoj, te je održao i samostalni koncert u Istanbulu u sklopu "Meow Back Tour 2025". Godinu je zaključio spektakularnim nastupima za doček Nove godine u Poreču i Splitu.

Oduševili pratitelje

Njegovi obožavatelji s oduševljenjem su dočekali objavu, ispunivši odjeljak za komentare porukama podrške. "Najljepši i najtalentiraniji par", "Tako mračno, melankolično i predivno", pisali su mu na engleskom, dok su domaći fanovi dodali: "A šta ste medeni, blago vama šta imate snig, uživajte na njemu".

Objava je također stigla netom nakon što je postalo jasno da se, unatoč glasinama, glazbenik ipak neće ponovno natjecati na Dori, budući da je HRT već objavio popis pjesama za Doru 2026.

