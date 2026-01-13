Uskoro počinje peta dodjela nagrade Timeless Beauty: Stižu istaknute gošće

U zagrebačkom Stil Eventu započinje peta, jubilarna dodjela nagrade Timeless Beauty, glamuroznog hrvatskog priznanja koje slavi žensku snagu, postignuća i bezvremensku ljepotu. Večer je posvećena ženama koje svojim radom, ustrajnošću i autentičnošću mijenjaju društvo, pomiču granice i postaju inspiracija generacijama.

Crveni tepih i dvorana već su ispunjeni uzvanicima, a na pozornici će se tijekom večeri okupiti neke od najistaknutijih žena Hrvatske i regije. Trosatni program podijeljen je u tri tematske cjeline, a uživo pratite ovdje.

19.00 - Program započinje revijalnim izlaskom okrunjenih hrvatskih ljepotica, podsjetnikom na njihove titule, ali i na to gdje su danas i čime se bave. Slijedi središnji i najiščekivaniji dio večeri: ceremonija dodjele nagrade Timeless Beauty za 2025. godinu, priznanja koje nadilazi fizički izgled i simbolizira autentičnost, ustrajnost i doprinos žena društvu. U završnici večeri bit će proglašena i nova Miss Beauty Hrvatske 2026.