TIMELESS BEAUTY /

Nakon 20 godina rada Ivana Ivanda Rožić dobila važno profesionalno priznanje

Nakon 20 godina rada Ivana Ivanda Rožić dobila važno profesionalno priznanje
Foto: Rtl

Rubrika „Bez protokola“ donijela joj je prepoznatljiv stil i povjerenje gledatelja

13.1.2026.
21:00
Hot.hr
Rtl
Ivana Ivanda Rožić, novinarka informativnog programa RTL-a, specijalizirana za pravosuđe, već je dva desetljeća sinonim za hrabro, predano i odgovorno novinarstvo. Poznata je po tome da joj je u izvještavanju na prvom mjestu istina i točna informacija, bez senzacionalizma i bez kompromisa, upravo zato dobitnica je Timeless Beauty nagrade. 

Svoje profesionalne početke ostvarila je upravo na RTL-u, gdje je s godinama izrasla u jednu od najcjenjenijih i najpouzdanijih reporterki domaće medijske scene.

Izvještavanje s najtežih terena

Tijekom karijere Ivana Ivanda Rožić izvještavala je o brojnim zahtjevnim i često opasnim temama – od crne kronike i pravosuđa do nesreća, poplava, vatrenih stihija i terorističkih napada. Iza nje je dvadeset godina intenzivnog terenskog rada, koji nerijetko podrazumijeva rizik, ali i veliku profesionalnu odgovornost.

 

Nakon 20 godina rada Ivana Ivanda Rožić dobila važno profesionalno priznanje
Foto: Rtl

Nagrada kao priznanje kontinuiteta

U sklopu dodjele nagrada TIMELESS BEAUTY & MISS BEAUTY HR, Ivana Ivanda Rožić primila je priznanje Timeless Beauty, povodom čega je odgovorila na nekoliko pitanja.

„Nakon 20 godina rada u novinarstvu, biti u krugu ovih predivnih žena, nagrada Timeless Beauty znači iznimno mnogo jer dolazi kao priznanje za kontinuitet u radu“, istaknula je.

Žene u novinarstvu

Govoreći o položaju žena u medijima, naglasila je da dojam brojnosti ne dolazi sam od sebe.

„Mnogi misle kako danas nije lako biti žena u novinarstvu. Kad gledamo ne samo našu redakciju nego i medije općenito, stječe se dojam da nas je više nego muškaraca. Ali iza tog dojma stoji puno rada, upornosti i stalnog dokazivanja. I upravo zato svaka podrška i svako priznanje poput ovog ima posebnu težinu“, rekla je.

Nakon 20 godina rada Ivana Ivanda Rožić dobila važno profesionalno priznanje
Foto: Rtl

Bez izgovora, samo rad

Na pitanje o preprekama u profesiji, Ivana Ivanda Rožić jasno poručuje da ih ne doživljava kao opravdanje.

„Osobno, ne vjerujem u prepreke kao izgovor. Vjerujem u rad, odgovornost i dosljednost. I mislim da se u novinarstvu to na kraju uvijek prepozna, bez obzira jeste li žena ili muškarac“, naglasila je.

Inspiracija su obični ljudi

Svoju svakodnevnu motivaciju pronalazi izvan reflektora.

„Moja inspiracija u svakodnevnom poslu nisu velika imena, nego obični ljudi. Susjedi, taksisti, ljudi koje srećem svaki dan. Jer, priče su posvuda – naš je posao samo da ih prepoznamo i ispričamo pošteno“, zaključila je Ivana Ivanda Rožić.

Ivana Ivanda Rožić
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
najčitanije
TIMELESS BEAUTY /
Nakon 20 godina rada Ivana Ivanda Rožić dobila važno profesionalno priznanje