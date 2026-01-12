Sanja Bjedov Popović: 'U pet godina od prve dodjele, svjedoci smo izazovnih i teških vremena'

Nagrada Timeless Beauty, posvećena slavljenju ženske snage, postignuća i bezvremenske ljepote, 13. siječnja, odnosno sutra, bit će dodijeljena peti put. Gala večer u zagrebačkom Stil Eventu donosi trosatni program podijeljen u tri tematske cjeline koje povezuju estetiku, uspjeh i društvenu odgovornost, a tijek događaja možete pratiti uživo na Net.hr-u.

Večer započinje segmentom „Okrunjene ljepotice“, posvećenim hrvatskim pobjednicama izbora ljepote, dok će u završnici biti proglašena nova Miss Beauty Hrvatske. Središnji dio događaja rezerviran je za dodjelu nagrade Timeless Beauty, priznanja koje nadilazi fizički izgled i simbolizira ustrajnost, autentičnost i doprinos žena u različitim područjima društva.

Osnivačica nagrade, Sanja Bjedov Popović, govori o ideji, vrijednostima i poruci koju ovo priznanje nosi.

Što je za Vas znači pojam „timeless beauty“? Kako ste došli na ideju o osnivanju ove vrijedne nagrade?

Što se tiče nagrade Timeless Beauty, ona je etablirana i oformljena u najgore doba, dakle, u vrijeme korone. Prva je dodjela bila u dvanaestom mjesecu 2021. Tada sam krenula sa njom. Cijeli život sam u organizaciji i cijeli život sam na estradi u backstageu, u logistici, u produkciji, ali sam se najviše bavila izborima ljepote i revijama. Kad se dogodila ta nesretna korona i kad su strašno ojačale društvene mreže, jednostavno se počeo gubiti interes kod svih klijenata za klasičan izbor ljepote. Da budem iskrena, malo su mi dosadili. Bilo mi je dosta suhoparno i jednostavno sam, iz želje da se i dalje bavim onime što mi je ustvari core biznis, (a to su žena i ljepota) htjela ostati u svemu tome, ali unijeti neko osvježenje i jednostavno proširiti svoj profesionalni izričaj. Toliko sam razmišljala o tome kako i što i onda sam u dogovoru sa svojim raznim suradnicima iz različitih različitih sfera društvenog života zaključila da želimo etablirati i i utemeljiti jednu nagradu koja bi slavila žene.

Koji su kriteriji po kojima odabirete laureatkinje?

Žene iz različitih segmenata javnog života koje su postigle velike karijere, koje slave velike obljetnice, hrabre žene, žene koje su se borile za svoju egzistenciju, za svoju obitelj, za svoju djecu i za svoje zdravlje. Dakle, jednostavno sam htjela obuhvatiti sve one žene koje su nam negdje bile učiteljice i uzori u životu, kojima se svi divimo na ovaj ili onaj način.

Nagrada Timeless Beauty nosi i snažnu društvenu poruku o položaju žena u Hrvatskoj koji i dalje nije u potpunosti ravnopravan muškarcima ako govorimo o nejednakim plaćama za iste pozicije, broju femicida i učestalosti nasilja nad ženama. Na koji način nagrada može pomoći osvijestiti te probleme?

Sad imamo jedan mali jubilej, pet godina održavanja nagrade. U tih pet godina otkad se nagrada održava, svjedoci smo izazovnih i teških vremena u kojima živimo, na globalnom nivou, na regionalnom nivou, ali i na hrvatskom nivou. Nasilje nad ženama, nažalost je u porastu. Nije čak ni u stagnaciji, nego je u porastu. Time šaljemo poruku budućim generacijama; da je žena vrlo važan segment i dio naše zajednice i da žena zaslužuje poštovanje.

Kako vidite budućnost nagrade Timeless Beauty? Planirate li kakve promjene do iduće dodjele?

Svjesna sam i ja i svi suradnici na projektu nagrade Timeless Beauty da moramo još jako puno žena nagraditi i da je pred nama velik posao i nadamo se da ćemo ga uspjeti u budućnosti i dalje raditi, a ako samo i jednom kapljicom doprinesemo tome da buduće generacije shvate da je da je žena vrlo bitna i da ju treba poštovati, bit ćemo jako sretni. Ali se trebaju i svi drugi uključiti. Dakle, svi aparati, institucije i svi segmenti društva trebaju početi razmišljati na drugačiji način i to je cilj svega.

