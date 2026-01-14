Zašto Trump toliko želi otok s 80 posto leda? 'Motivi su prizemniji nego što se misli'

Iako situacija nije nimalo smiješna Grenland na jako zabavne načine pokušava svijetu reći da protiv Amerike ne mogu sami: Recimo fotografijama Gdje komentiraju da ih Danska brani svojim najjačim oružjem - lego kockicama

"Dragi Donalde Trumpe, zovem se Marley i dolazim sa Grenlanda. Imam poruku za tebe - plašiš grenlandsku djecu!"

Je li poruka ovog sedmogodišnjeg dječaka s Grenlanda najbolji način da se dopre do američkog predsjednika? Ima li uopće šanse da se zaustavi Trumpov pohod na najveći otok na svijetu?

Trump: 'Ne znam tko je on'

"Ako moramo birati između SAD-a i Danske, ovdje i sada, biramo Dansku", izjavio je jučer grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen. "Pa, to je njihov problem. To je njihov problem, ne slažem se s njim. Ne znam tko je on. Ne znam ništa o njemu. Ali to će biti veliki problem za njega", bila je reakcija američkog predsjednika.

Trump možda ne zna da Grenland ima premijera, ali sigurno zna da je autonomni teritorij Danske, NATO saveznice. Da Americi treba zbog sigurnosti nema smisla, tumači za Direkt naša bivša ino-ministrica, jer po važećem ugovoru s Danskom već sada tamo imaju bazu i vojnike, a mogu ih imati i još.

"Može tamo stacionirati neograničeni broj vojnika i vojne opreme i, što je najapsurdnije, u zadnje vrijeme je Amerika de facto smanjila broj vojnika koji su stacionirani na Grenlandu", kaće Vesna Pusić.

Ali, fućkaš činjenice - Bijela kuća na mrežama objavljuje poruku "Which way, Greenland man?", "kojim putem Grenlanđani", kao da je izbor samo između američke ili rusko-kineske okupacije. S tim argumentom već su se šalili i late night voditelji.

Strah stanovnika i borba za resurse

Grenland ima više od dva milijuna kvadratnih kilometara, da steknete bolji dojam, malo je veći od cijele Zapadne Europe, svih ovih 11 zemalja, uključujući i Francusku i Njemačku. I tamo živi tek 57 tisuća stanovnika, što ga čini najnenaseljenijim teritorijem na svijetu. A većina stanovnika su autohtoni narod, Inuiti, i boje se što im donosi sutra.

"Ne znam kako pripremiti sebe i svog sina. Imam šestogodišnjaka i ne znam kako se pripremiti", kaže Nuunu Binzer iz Nuuka, dok Aqqalukkuluk Fontain vjeruje da će se "sve se dogoditi - Sjedinjene Države će pokušati kupiti Grenland ili će ga napasti".

Grenland je gotovo cijeli pod ledom, bez ikakvog zelenila, ali zato jako bogat rijetkim mineralima, što neki vide kao jedan od glavnih razloga za američke pretenzije. Ali Danska je već pozvala američke i druge tvrtke da ta rudna bogatstva eksploatiraju.

Zato, Vesna Pusić vjeruje da su Trumpovi motivi prizemniji.

"Ako on uspije povećati Ameriku za tako veliki teritorij, da će on ući u povijest u istoj kategoriji kao i ovi najslavniji i najbolji predsjednici u američkoj povijesti", kaže Pusić.

Grenland, inače, nema vlastitu vojsku, ali Danska je danas odlučila poslati još svoje. I ne, to ne uključuje, kao u filmićima koji se dijele po mrežama, lego kockice kojima će se, kako se neki šale, sagraditi zid oko otoka.

"Dogovorili smo se povećati našu vojnu prisutnost, a također i naše vježbe na Arktiku i dalekom sjeveru, sve u bliskoj suradnji sa saveznicima u NATO-u", rekao je danas Truls Lund Poulsen, danski ministar obrane.

Ulog veći od Grenlanda

Saveznici u NATO-u zasad su i Amerikanci kojih, bajdved, samo 17 posto podržava aneksiju Grenlanda, tek četiri posto vojnu silu. Spominje se i kupnja Grenlanda za 700 milijardi dolara. U svakom slučaju, ostane li Trump nepopustljiv, posljedice će biti goleme.

"Ako bi Amerika otela teritorij koji je pod upravom jedne druge članice NATO-a, to bi bio i formalni kraj Sjevernoatlantskog saveza", zaključuje Vesna Pusić.

Zato, ako Trump neće slušati političare, i saveznike, neka barem čuje poruke djece -

"Grenland pripada Grenlanđanima!"