Iranac u Hrvatskoj za Direkt: 'Moj prijatelj upucan je u glavu, prosvjedi se nisu primirili...'

Nakon što su mediji cijelog svijeta prenijeli vijest da 26-godišnjeg Erfana Soltanija, prosvjednika iz Irana čeka javno vješanje, samo zato što je sudjelovao u prosvjedima protiv režima, iranske vlasti odjednom kažu da nikakve smrtne kazne nisu previđene i da su to izmišljene vijesti.

Jesu li se prepali Trumpovih prijetnji da će biti vojne odmazde nije jasno, ali američki predsjednik odjednom tvrdi da mu je iz važnih izvora potvrđeno da je ubijanje prosvjednika prestalo i da pogubljenja neće biti.

Osim što je pobunu, koju je Trump i sam poticao, životom već dosad platilo najmanje 3400 ljudi. Ubijaju civile, pucaju u prsa, to je ispričao reper Meraj Tehrani koji je pobjegao iz Irana.

'Ubijaju sve'

"Ljudi, upravo sam uz puno problema stigao u Tursku. Uopće se ne osjećam dobro. Ubijaju sve. Ubijaju sve. Ubijaju ljudima djecu na ulicama. Jedino strana pomoć vrijedi. Kako možemo dobiti pomoć? Ne znam. Ne mislim da će proći. Ne znam ni tko nam može pomoći. Guše ljude u krvi, pucaju im izravno u prsa, ubijaju bez milosti", kaže.

Još jedna zastrašujuća priča koju čujemo jest da se mrtva tijela nalaze u kućama. Onda dolaze i odnose tijela i prisiljavaju obitelji da potpišu dokument u kojem stoji da je tu osobu ubila oporba i da nije bila protiv vlade.

Zašto zazivaju Trumpa, protiv čega se Iranci bune i može li režim pasti, sve će nam okolnosti bolje objasniti gost RTL Direkta, Asghar Omid Noghandoost. On je Iranac koji već 10 godina živi u Hrvatskoj.

Vjerujete li kada čujete da iranske vlasti sada više nećemo ubijati prosvjednike?

Ne. Oni lažu već 47 godina otkad su došli na vlasti. Uvijek su lagali i nitko ne vjeruje u to.

Prema podacima kojima mediji raspolažu ubijeno je 3400 ljudi. Vjerujete li da ih je još više ubijeno?

Mi smo čuli 12.000 ljudi, čak možda i više.

Vi poznajete neke od ljudi koji su ubijeni? Među njima je i vaš prijatelj?

Jučer sam čuo da je ubijen i jedan nogometaš koji je sa svojom ženom otišao na prosvjedu. Ubijen je i moj prijatelj, svjetski prvak u bodybuildingu. Bio je pravedan čovjek. Uvijek je bio s ljudima i pomagao ih. Pucali su mu u glavu.

Jesu li se sada prosvjedi primirili? Prema nekim informacijama, sada se više ne događaju ili?

To traje i dalje. To je lažna informacija da su se primirili.

Imate li uopće mogućnosti čuti se sa svojom obitelji? Možete li s njima uspostaviti vezu sS obzirom na to da je interneta isključen?

Ne. Imam braće, tatu, rodbinu i prijatelje tamo, koje jako, jako volim i jako bi ih želio opet vidjeti i ne mogu čuti jer nemaju internet.

Mediji su zadnjih dana izvještavali da je pobuna počela zbog inflacije i zbog rasta cijena hrane, koja je porasla za 70 posto u godinu dana. Je li to istina?

Nije zbog toga, ali je režim pridonio siromaštvu u Iranu. Zbog toga ljudi više ne žele taj režim. Ništa im više ne vjeruju jer nemaju nikakvu slobodu u Iranu. Zbog toga su ljudi i otišli.

Što znači nemaju nikakvu slobodu? Što ljudi ne mogu?

Ne mogu pričati o ekonomskim i političkim problemima. Žene ne mogu slobodno ići cestom. Nitko u Iranu nema slobodu.

Vi ste već prije 11 godina otišli iz Irana. Zašto?

Ja sam bio musliman. Promijenio sam svoju vjeru po šerijatu i zakonu režima, oni će ubiti čovjeka koji je promijenio svoju vjeru. Zbog toga smo ja, moj tri brata, sestru i njezin muž pobjegli iz Irana.

Ljudi u Iranu zazivaju pomoć Donalda Trumpa. Zašto mislite da vam američki predsjednik može pomoći?

Ljudi zazivaju Reza-šaha Pahlavija jer ljudi im vjeruju. Znaju što su radili njegov otac i djed.

Vjerujte da se Reza-šah Pahlavija vrati u Iran da bi na demokratskim izborima pobijedio?

Da vjerujem to, jer kad je on rekao ljudima idite na cestu za svoju slobodu, milijun ljudi su to učinili.

Donald Trump više puta je rekao ako se nastavi ubijanje prosvjednika, oni će vojno odgovoriti. Govorio je ljudima pomoć stiže. Poticao je na neki način ljude da izađu na ulice. Sada ljudi zazivaju njega upomoć. Zašto?

Trump kada je došao na vlasti u Americi, ono što on je rekao, to je napravio. Iran je bio bogata i normalna zemlja. I on to zna i tako želi. Ako Iran ima slobodu, onda cijeli svijet će imati mir i slobodu jer taj režim koji je u Iranu je teroristički koji je 47 godina imao vremena da pokaže bolje. Nije nikada napravio nešto dobro. Oni hoće da napraviti nemir u svijetu.

Vjerujete li da taj režim sada može pasti nakon toliko godina?

Da, vjerujem i ljudi su zato izišli na cestu. Možda su ugasili internet, ali nitko ne može ugasiti njihov glas i nadu ugasiti. Mi idemo dalje. Mi imamo nadu.