Iran zatvorio zračni prostor, procurio tajni dogovor s Izraelom; Trump: 'Promatramo...'

Prosvjedi u Iranu prerasli su proteklih dana iz mirnih u ozbiljne sukobe i nasilje, a tamošnji se režim suočava s najžešćim demonstracijama posljednjih godina uz brutalan odgovor. SAD je zaprijetio vojnom intervencijom. Da bi spriječila širenje informacija, vlast je prekinula sve kanale komunikacije pa je teško utvrditi koliko je ljudi ubijeno i uhićeno, ali procjene govore da se brojka kreće između tisuću i nekoliko tisuća mrtvih.

Američki predsjednik Donald Trump uvjeren je da je ubijanje iranskih prosvjednika zaustavljeno. Odgovarajući na pitanje je li prijetnja američkom vojnom akcijom sada skinuta s dnevnog reda, Trump je rekao da će "promatrati i vidjeti". Istaknuo je da su ga "vrlo važni izvori s druge strane" uvjerili da se iranska pogubljenja neće dogoditi.

"Rekli su da su ubojstva prestala i da se pogubljenja neće dogoditi", rekao je Trump. "Danas je trebalo biti puno pogubljenja i da se pogubljenja neće dogoditi - a mi ćemo to saznati."

SAD i Velika Britanija smanjuju osoblje u vojnim bazama na Bliskom istoku

Iran zatvorio zračni prostor

Trump i dalje ne isključuje vojnu opciju

Uhićeni prosvjednik neće biti pogubljen

Izrael i Iran se dogovorili preko Rusije?

8.25 - Par dana prije izbijanja masovnih prosvjeda u Iranu krajem prosinca, Izrael i Iran razmijenili su preko Rusije uzajamna jamstva o nenapadanju, doznaje se od diplomatskih i regionalnih izvora.

Izraelski dužnosnici obavijestili su iransko vodstvo kako Izrael neće pokretati napade ako prvi ne bude napadnut, na što je Teheran, također putem ruskog kanala, odgovorio pristankom na suzdržanost od preventivnih udara. Ova neobična komunikacija između ljutih neprijatelja odražava stratešku potrebu Izraela da spriječi eskalaciju s Iranom u trenutku dok priprema veliku vojnu kampanju protiv Hezbollaha u Libanonu.

Reza Pahlavi: 'Odmah bi priznao Izrael'

7.30 - Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, objavio je video snimku u kojoj opisuje kako vidi Iran pod svojim vodstvom.

Istaknuo je da bi priznavanje Izraela bio njgov prvi korak.

U videu objavljenom na društvenoj mreži X, Pahlavi je najavio i da bi zatvorio nuklearni program te normalizirao odnose Teherana s Izraelom.

"Slobodan Iran će raditi s globalnim i regionalnim partnerima na suzbijanju terorizma, organiziranog kriminala, ekstremističkog islama i krijumčarenja droge", nabrojao je te dodao da bi normalizirao odnose s SAD-om i "obnovio prijateljstvo s Amerikom".

Ipak, čini se da do svega toga neće doći. Naime, ranije je Donald Trump rekao u intervjuu za Reuters kako "nije siguran" u to da Pahlavi ima dovoljno podrške da preuzme vlast.

Iranski režim bi mogao opstati

7.20 - Unatoč masovnim prosvjedima u Iranu, nema naznaka raskola unutar sigurnosne elite Islamske Republike koji bi mogao dokinuti jedan od najotpornijih režima na svijetu, piše Reuters.

Dodatni pritisak na iranske vjerske vođe vrši američki predsjednik Donald Trump koji je više puta prijetio vojnom akcijom zbog okrutnog gušenja prosvjeda. Međutim, ako ulični nemiri i strani pritisak ne potaknu napuštanje redova u samom vrhu, režim će vjerojatno opstati, iako je oslabljen, tvrde za Reuters dva diplomata, dva vladina izvora s Bliskog istoka i dva analitičara.

Iran otvorio zračni prostor

6.50 - Iranski zračni prostor ponovno je otvoren nakon što je bio zatvoren gotovo pet sati.

Trump o Pahlaviju

6.45 - Donald Trump je u ekskluzivnom intervjuu za Reuters rekao je da postoji mogućnost da klerikalna vlada u Iranu padne.

Trump je više puta prijetio zemlji intervencijom i potporom prosvjednicima, a u srijedu nije bio voljan dati punu podršku Rezi Pahlaviju, sinu pokojnog iranskog šaha koji je svrgnut s vlasti 1979. godine.

"Izgleda vrlo pristojno, ali ne znam kako bi se snašao u svojoj zemlji", izjavio je Trump. "Još nismo došli do te točke. Ne znam bi li njegova zemlja prihvatila njegovo vodstvo, a ako bi, to bi mi bilo u redu", dodao je.

Uhićeni prosvjednik neće biti pogubljen

6.40 - Iransko pravosuđe tvrdi da Erfan Soltani (26), prosvjednik osuđen na smrt vješanjem, neće biti pogubljen.

Soltani je bio prvi prosvjednik osuđen na smrt od početka trenutnih nemira u Iranu, a njegova obitelj ranije je izjavila da im je rečeno da je njegovo pogubljenje odgođeno, javlja The Guardian.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi upozorio je Trumpa u razgovoru za Fox News da "ne ponovi istu pogrešku kao u lipnju", dodavši: "Ako pokušate, dobit ćete isti rezultat."

Osvrnuo se i na slučaj 26-godišnjaka te rekao da "vješanje ne dolazi u obzir" i da "danas ili sutra neće biti pogubljenja".

Pravosuđe je priopćilo da se Soltani tereti za "zavjeru protiv unutarnje sigurnosti zemlje i propagandne aktivnosti protiv režima", ali da se smrtna kazna ne odnosi na takve optužbe ako ih potvrdi sud, izvijestio je Reuters.

Zapovijed o povlačenju

6.35 - SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo smanjuju broj osoblja u zračnoj bazi Al-Udeid Air Base u Katru nakon što je visoki iranski dužnosnik rekao da je Teheran upozorio susjede da će napasti američke baze ako Washington napadne.

Teheran zatvorio zračni prostor

6.30 - Tehean je izdao upozorenje kojim se zatvara zračni prostor zemlje za sve letove, osim za međunarodne letove prema Iranu i iz Irana koji imaju posebno odobrenje, objavio je servis za praćenje letova FlightRadar.

UK zatvorio veleposlanstvo

6.15 - Ujedinjeno Kraljevstvo privremeno je zatvorilo svoje veleposlanstvo u Teheranu i evakuiralo osoblje, dok su Italija i Poljska pozvale svoje državljane da napuste Iran, navodeći sve veće sigurnosne rizike dok se vlasti suočavaju s najgorim nemirima u zemlji usred američkih prijetnji intervencijom.

Trump ne isključuje napad

6.10 - Trump je u srijedu izjavio kako mu je rečeno da se ubojstva u iranskom gušenju prosvjeda diljem zemlje zaustavljaju te da vjeruje da trenutno ne postoji plan za masovna pogubljenja. Nije isključio mogućnost potencijalne američke vojne intervencije te je rekao da će "pratiti situaciju".

