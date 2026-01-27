Dinamo ima alternativu ako propadne opcija s Dominikom Livakovićem, evo koga

Prema pisanju talijanskog stručnjaka za transfere Nicola Schire, Dinamo bi, ako ne uspije opcija s Dominikom Livakovićem, u svoje redove volio vratiti Adriana Šempera.

Šemper, rođeni Zagrepčanin, od 2018. igra u Italiji. Ondje se pokazao kao sigurno rješenje među vratnicama te svojevrsni specijalist za promocije. Od kada je došao u Italiju nastupao je za Chievo, Genou, Como i Pisu, u kojoj trenutno igra, a zanimljivo je da je izborio tri promocije iz Serie B u Serie A u nizu.

U Genoi je u sezoni 2022./23. skupio devet nastupa i primio šest golova u sezoni u kojoj je Genoa bila druga na tablici s drugom najboljom obranom te izborila povratak u Serie A, nakon čega je Šemper otišao u Como. Ondje je postao prvi golman kluba te je odigrao svih 38 utakmica u kojima je primio 40 golova, dok je u 12 utakmica sačuvao mrežu netaknutom.

Slijedio je novi transfer – u Pisu, gdje je Šemper treći put bio drugi u prvenstvu, treći put u nizu izborio izravni plasman u Serie A i drugu godinu zaredom bio među najbolje ocijenjenim vratarima u ligi. Ovaj put Šemper nije prodan, već ga je klub odlučio zadržati i nakon promocije, a to im je bivši Dinamov vratar vratio na najbolji mogući način. Šemper je među najbolje ocijenjenim golmanima u Serie A uz 25 primljenih pogodaka u 17 utakmica. Četiri je puta sačuvao mrežu netaknutom, dvaput je izabran za najboljeg golmana tjedna prema SofaScoreu, a prosječno ima 3,5 obrane po utakmici - jedino Elia Caprile, Arijanet Murić i Emil Audero imaju više.

Zato i ne čudi da Dinamo razmišlja o povratku igrača koji je za klub već debitirao u Ligi prvaka. Tada je Šemper bio četvrti najmlađi debitant među golmanima ikada, a danas se na toj listi nalazi na sedmom mjestu. Za Dinamo je u prvom mandatu skupio 12 nastupa u kojima je pet puta sačuvao mrežu netaknutom, a primio je 16 golova. Zanimljivo, Šempera je tada s vrata izgurao upravo čovjek kojemu je sada Šemper alternativa – Dominik Livaković.

