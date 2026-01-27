Imamo detalje novog sustava naplate cestarine: Evo koliko portala 'niče' na svakoj autocesti

S uvođenjem potpuno digitalnog načina naplate cestarina pod nazivom Crolibertas počinje nova era na hrvatskim cestama. Riječ je o automatiziranom sustavu elektroničke naplate cestarine koji se kao jedinstveni sustav uvodi na svim autocestama u kojima upravljaju Hrvatske autoceste (HAC), Bina Istra i Autocesta Zagreb-Macelj.

Na autocesti između Popovače i Kutine početkom studenog prošle godine postavljen je prvi portal novog sustava s kamerama i antenama. Dug je 33 metra i težak 10 tona, a samo je jedan od ukupno njih 212 gdje će se nalaziti 1744 kamere i 1262 antene. "Riječ je o tehnički i infrastrukturno zahtjevnom projektu koji, uz postavljanje ukupno 212 portala duž autocestovne mreže, uključuje i ugradnju napredne IT opreme, izvođenje građevinskih zahvata pod prometom te uspostavu sustava u "backoffice" centrima za obradu podataka.

Paralelno s postavljanjem portala i opreme (kamere, antene), provodit će se i testiranja kako bi se osigurala funkcionalnost svakog segmenta. Po završetku implementacije svih portala i povezane opreme, uslijedit će sveobuhvatna testiranja sustava na razini cijele mreže", pojašnjavaju iz HAC-a za Net.hr. Na videu ispod možete vidjeti snimku postavljenog prvog portala na dionici Popovača - Kutina.

Broj portala na autocestama

Svaka dionica autoceste imat će jedan portal na autocesti i jedan portal u zoni postojećih naplatnih postaja.

HAC nam je dostavio podatke koliko će ukupno portala bit postavljeno na autocestama:

A1 Zagreb - Split - Dubrovnik 67 portala

A2 Macelj - Zagreb 12 portala

A3 Bregana - Zagreb - Lipovac 38 portala

A4 Goričan - Zagreb 18 portala

A5 Granica Mađarska - Osijek - Svilaj 10 portala

A6 Bosiljevo – Rijeka 11 portala

A7 Rupa - Rijeka - Žuta Lokva pet portala

A8 Kanfanar – Matulji 22 portala

A9 Bina-Istra 23 portala

A10 Nova Sela - Ploče jedan portal

A11 Zagreb - Sisak pet portala

Plan postavljanja portala u ovoj godini

Do sada su postavljeni portali na autocesti A3, na dionici između Popovače i Novske, a krajem prosinca prošle godine započeli su radovi na autocesti A4 Zagreb -Goričan.

Kako su iz HAC-a potvrdili za Net.hr, u tijeku su radovi na postavljanju portala na autocestama A3 na području Sisačko moslavačke županije, na A4 na području Međimurske županije i A11 na području Zagrebačke županije. Nakon toga kreću radova na autocesti A4 na području Zagrebačke županije, A4 na području Varaždinske županije, A3 na području Vukovarsko srijemske županije, A5 na području Brodsko posavske županije, A5 na području Osječko Baranjske županije. Početak radova na autocesti A1 planiran je početkom ožujka.

"U ovoj godini se planiraju završiti kompletni radovi na svih 212 portala i na postavljanju pripadajuće opreme koja je u funkciji novoga sustava. Cijeli sustav predstavlja jednu funkcionalnu tehnološku cjelinu te je sukladno Zakonu o naplati cestarine puštanje sustava u funkciju predviđeno je 1. ožujka 2027. godine", odgovorili su na naš upit uz HAC-a.

Novi sustav naplate cestarine

HAC je danas predstavio službenu web stranica novog elektroničkog sustava naplate cestarine, koja je javno dostupna na adresi www.crolibertas.hr.

Stranica je osmišljena kao centralno mjesto za informiranje korisnika o svim aspektima uvođenja i funkcioniranja sustava. Na stranici su trenutno objavljene sve dostupne informacije o sustavu, uključujući osnovne značajke i tehničke pojedinosti.

Sadržaj će se redovito ažurirati kako bi javnost imala pravovremene i točne informacije o tijeku projekta. Kako će novi sustav naplate cestarine izgledati u praksi pogledajte u videu ispod.

Jednostavnije putovanje

Podsjetimo, ugovor za implementaciju novog sustava naplate cestarine Hrvatske autoceste potpisale su sa zajednicom ponuditelja koju čine slovačka tvrtka SkyToll i češki TollNet.

Vrijednost ugovora iznosi 79.913.480,52 eura bez PDV-a, a sredstva za investiciju su osigurana kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Od 1. ožujka 2027. godine cestarina se više neće moći platili gotovinom ili karticom, već putem ENC-a ili automatskim prepoznavanjem tablica, za što će se vozači morati registrirati u sustav.

"Sustav će koristiti dvije postojeće i u svijetu provjerene tehnologije - ALPR tehnologiju, koja je usmjerena na naplatu cestarine korisnicima lakih vozila te prepoznaje registarske pločice vozila i vrši nadzor plaćanja cestarine svih vozila, i DSRC tehnologiju putem koje će se vršiti naplata cestarine korisnicima ENC uređaja", pojašnjavaju iz HAC-a.

