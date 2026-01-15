Trump otkrio tko je glavna prepreka za mir u Ukrajini: 'Njega moramo natjerati'

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u srijedu da iranski oporbeni vođa Reza Pahlavi "izgleda vrlo pristojno", ali je izrazio nesigurnost oko toga hoće li Pahlavi moći pridobiti podršku u Iranu kako bi ga na kraju preuzeo.

U ekskluzivnom intervjuu za Reuters u Ovalnom uredu Trump je rekao da postoji mogućnost da klerikalna vlada u Iranu padne. Okrivio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za zastoj u pregovorima s Rusijom o ratu u Ukrajini te je odbacio kritike republikanaca zbog istrage Ministarstva pravosuđa o predsjedniku Federalnih rezervi Jeromeu Powellu.

Trump je više puta prijetio intervencijom za potporu prosvjednicima u Iranu, gdje je prema izvješćima tisuće ljudi ubijeno u nemirima protiv režima. U srijedu nije bio voljan dati punu podršku Pahlaviju, sinu pokojnog iranskog šaha koji je svrgnut s vlasti 1979. godine.

'Ne znam kako bi se snašao'

"Izgleda vrlo pristojno, ali ne znam kako bi se snašao u svojoj zemlji", rekao je Trump. "Još nismo došli do te točke. Ne znam bi li njegova zemlja prihvatila njegovo vodstvo, a ako bi, to bi mi bilo u redu", dodao je.

Pahlavi živi u SAD-u, ima 65 godina i izvan Irana je otkako je njegov otac svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979. godine, a u međuvremenu je postao istaknuti glas prosvjeda.

Iranska oporba fragmentirana je među suparničkim skupinama i ideološkim frakcijama, uključujući monarhiste koji podupiru Pahlavija. Trump je rekao da je moguće da vlada u Teheranu padne zbog prosvjeda, ali je dodao da "svaki režim može propasti".

Trump, koji privodi kraju prvu godinu svojega drugog predsjedničkog mandata, sjedio je za velikim Resolute stolom i pio Diet Coke tijekom 30-minutnog intervjua. U jednom je trenutku držao fascikl s papirima za koji je rekao da sadrži njegova postignuća otkako je prisegnuo 20. siječnja 2025.

Nastojao je umanjiti očekivanja za izbore u studenom, napominjući da stranka na vlasti često gubi mjesta dvije godine nakon predsjedničkih izbora. "Kad pobijedite na predsjedničkim izborima, ne pobjeđujete automatski i na izborima za Kongres", rekao je. "Ali jako ćemo se truditi da pobijedimo", dodao je.

'Zelenski glavna prepreka za postizanje dogovora'

Trump, koji se tijekom mandata nastoji izboriti za mir između Ukrajine i Rusije unatoč predizbornim obećanjima da bi rat mogao završiti u jednom danu, rekao je da je Zelenski glavna prepreka rješavanju četverogodišnjeg rata.

Na pitanje što predstavlja prepreku, odgovorio je jednostavno: Zelenski. "Moramo natjerati predsjednika Zelenskog da se s time složi", rekao je. Odbacio je kritike republikanaca koji su izrazili zabrinutost da se Ministarstvo pravosuđa miješa u tradicionalnu neovisnost središnje banke istragom o Powellu. Također je odbacio kritike izvršnog direktora JPMorgana Jamieja Dimona, koji smatra da bi Trumpovo miješanje u Fed moglo povećati inflaciju.

Trump će se u četvrtak u Bijeloj kući sastati s venezuelskom oporbenom čelnicom Mariom Corinom Machado, što će biti njihov prvi osobni susret otkako je Trump naredio uhićenje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i preuzeo kontrolu nad situacijom u zemlji.

Machado, koja je prošle godine osvojila Nobelovu nagradu za mir i posvetila je Trumpu, ponudila mu je nagradu, no Nobelov odbor odbio je prijenos. Trump je pohvalio vršiteljicu dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez, s kojom je ranije u srijedu imao, kako je rekao, "fascinantan razgovor" te dodao da je s njom bilo "jako dobro komunicirati".

Tijekom intervjua često je isticao snagu američkog gospodarstva unatoč zabrinutosti zbog cijena te je najavio da će to naglasiti idućeg tjedna na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Tajnica za tisak Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da će Trump u Davosu imati bilateralne sastanke s čelnicima Švicarske, Poljske i Egipta.

