Nakaradni Vjesnik gledat ćemo i dulje od planiranog: Otkrivamo kako ga vinkovačka tvrtka planira srušiti

Loše vijesti za Vjesnik i stanovnike okolnih zgrada. Rušenje je stavljeno na čekanje.

"To sam očekivala, tako da nisam iznenađena. Da nas ljuti - ljuti nas, jer bismo htjeli da se ta ukupna situacija oko rušenja riješi", kaže Maša Fišter, predstavnica suvlasnika obližnje zgrade. Žalbe zagrebačkih tvrtki V.D.M promet i JONING stigle su u posljednjem trenutku, jer sutra je trebao biti potpisan ugovor o rušenju zgrade s vinkovačkom tvrtkom EURCO.

"Dugo sam u ovom poslu da bi me nešto posebno razočaralo. Ono što nije dobro, to je da će se rok pomaknuti, a to je bio tramvaj. To će ovisiti o odluci državne Komisije", kaže ministar ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Odluka o žalbama treba biti donesena u roku od 30 dana.

"Ukoliko se uvaže onda će se tu izgubiti neko vrijeme. Nama je u cilju da se što prije ukloni neboder prije svega radi prometa", kaže zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

'Nijedna odgoda nije dobra'

U vinkovačkoj tvrtki koja je odabrana za rušenje kažu kako su iznenađeni žalbama, bili su spremni krenuti s poslom. Planirali su kroz mjesec dana osigurati zgradu i postaviti zaštitu koja bi omogućila normaliziranje prometa. S rušenjem, kako nam otkrivaju, trebali bi krenuti od 16. kata rezanjem čelika. Rok je bio travanj, ali on se sada čini sve daljim.

"Nijedna odgoda nije dobra što se tiče tehničke strane sigurnosti Vjesnika, odnosno ljudi ispod Vjesnika, tako da evo moram priznati da iako je bilo očekivano produljenje svega toga nije mi baš drago", kaže statičar i profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu Mario Uroš.

Vremenske prilike već su utjecale na konstrukciju, tlo i pukotine, ali statičar poručuje da razloga za paniku nema. Slaba je to utjeha Vjesnikovim susjedima.

Žalbe su sve promijenile

"Ti pomaci koji su se dogodili nadam se da nisu baš veliki da bi bilo nekog neplaniranog rušenja ili urušavanja, dodaje Fišter.

Žalbe su sve promijenile. U tvrtki V.D.M. promet kažu kako su se na nju odlučili zbog netransparentnosti i neobjektivnosti javne nabave. Iz JONING-a nismo dobili obrazloženje. Međutim, kako neslužbeno doznajemo na natječaju je njihova ponuda odbačena.

"Na sam postupak provedbe naše javne nabave koja je provedena u skladu sa zakonom, a o argumentima žalitelja odlučit će Država komisija, mi ćemo se očitovati", kaže Bačić. Iz Države komisije za kontrolu postupka javne nabave poručuju, kako ne mogu ništa komentirati dok je žalbeni postupak u tijeku.