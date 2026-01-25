Novi europski izazov čeka: Evo kada i gdje gledati drugu utakmicu Hrvatske na Euru u futsalu

Hrvatska futsalska reprezentacija danas nastavlja svoj nastup na Europskom prvenstvu, a u drugom kolu grupne faze tražit će prvu pobjedu. Suparnik je Gruzija, reprezentacija koju hrvatski sport posljednjih tjedana susreće u raznim disciplinama, nakon uspjeha u rukometu i vaterpolu, red je došao i na futsal.

Hrvatska je turnir otvorila u Rigi, gdje je u napetoj i sadržajnoj utakmici remizirala s Francuskom rezultatom 2:2. Bod koji ostavlja prostora za optimizam, ali i obvezu da se u nastavku traži puni plijen. Gruzija, s druge strane, nije imala idealan start – u prvom kolu uvjerljivo je poražena od domaćina Latvije s 4:0.

Današnji dvoboj tako dobiva dodatnu težinu. Hrvatska ima priliku potvrditi kvalitetu i napraviti važan korak prema prolasku skupine, dok Gruzija traži iskupljenje nakon lošeg otvaranja prvenstva.

Prijenos susreta Hrvatska – Gruzija možete pratiti na platformi VOYO, s početkom u 13:00 sati.

Standings provided by Sofascore

