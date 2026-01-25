FREEMAIL
'POKAZALI SMO DA SMO DOBRI' /

Povremeni reprezentativac: 'Moramo se od prve minute postaviti kao favoriti, što i jesmo'

Povremeni reprezentativac: 'Moramo se od prve minute postaviti kao favoriti, što i jesmo'
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Rezultat protiv Francuza nije mi neko iznenađenje. Znamo svi da je Francuska jedna odlična reprezentacija, ali znamo i mi odgovoriti

25.1.2026.
6:46
Roko Silov
Slavko Midzor/pixsell
Sutra Hrvatsku čeka težak zadatak. Iako su u prvoj utakmici izgubili protiv Latvije 4-0, gruzijska futsal reprezentacija nije nimalo lagan protivnik, što nam je već potvrdio i Kristian Čekol u ekskluzivnom intervjuu za portal Net.hr.

Sve utakmice hrvatske futsal reprezentacije na Europskom prvenstvu u Rigi gledajte na platformi VOYO. U nedjelju drugu hrvatsku utakmicu na turniru protiv Gruzije pratite u prijenosu UŽIVO na platformi VOYO od 13.00, a u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

A sličnog je razmišljanja i Patrik Pasariček. Nogometaš Futsal Dinama i povremeni reprezentativac komentirao je za Net.hr utakmicu Hrvatske i Francuske, koja je završila 2-2, te kakvu utakmicu možemo očekivati protiv Gruzije.

"Rezultat protiv Francuza nije mi neko iznenađenje. Znamo svi da je Francuska jedna odlična reprezentacija, ali znamo i mi odgovoriti. Pokazali smo da smo dobri, odigrali smo odličnu utakmicu, ali takve i jesu obično naše međusobne utakmice, uvijek smo nekako ravnopravni", rekao je Pasariček prije nego što je komentirao greške koje su naši reprezentativci napravili na utakmici.

"Individualne greške su normalne, one se dešavaju svakom od nas i one su dio sporta. Oni (Francuzi) su itekako kvalitetni da to znaju kazniti", rekao je pivot Dinama prije nego što se osvrnuo na pozitivne stvari.

"Isto tako, mi smo sjajno odgovorili na njihovu igru s četvoricom u liniji i jako smo dobro igrali presing. Imamo odlične pivote i sve u svemu to je bila jedna dobra, 'fajterska' utakmica u kojoj smo bili puni energije, a bez energije ne možeš očekivati pozitivan rezultat", zaključio je naš povremeni reprezentativac.

Zamolili smo ga i da nam prokomentira i utakmicu s Gruzijom te da li je moguće da je taj visoki poraz od Latvije "klopka" za naše igrače.

"Mislim da nije. Izbornik i stručni stožer su spremni, sigurno su dobro izanalizirali Gruzijce i ne bi smijelo biti nepoznanica. Ranije su bili baš odlični kada su imali Brazilce u ekipi, ali sada, kada su Brazilci otišli, dosta su pali. Što se tiče nas, mislim da smo dovoljno iskusni i kvalitetni da nikog ne podcjenimo, ali se moramo od prve sekunde postaviti kao favoriti, što i jesmo", zaključio je Pasariček.

Europsko Prvenstvo U FutsaluHrvatska Futsal Reprezentacija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
