Ljutiti mama i tata progovorili o brutalno ubijenom sinu: 'Izrečene su odvratne laži'

Službenici agencije za imigraciju i carinsku zaštitu (ICE) jučer su u Minneapolisu upucali i ubili Alex Pretti (37), medicinski tehničar koji je radio u jedinici intenzivne njege.

Pucnjava je izbila usred prosvjeda koji traju otkako je drugi agent 7. siječnja pucao na 37-godišnju Renee Good.

Ubojstvo Alexa Prettija odvilo se tek oko 1,5 kilometara od mjesta na kojem je Good smrtno upucana.

Roditelji pozvali na 'istinu'

Roditelji Alexa Prettija, Michael i Susan, pozvali su na "istinu" o njihovom sinu nakon što je ubijen u sukobu s federalnim imigracijskim službenicima, piše BBC.

"Slomljenog smo srca, ali i jako ljuti. Odvratne laži je administracija izrekla o našem sinu", rekli su u obiteljskoj izjavi, prema nekoliko američkih medija.

Dodali su da se na videozapisima vidi kako Pretti nije držao pištolj kada su ga napali savezni agenti. Umjesto toga, rekli su, držao je telefon jednom rukom, a drugom je štitio ženu koja je bila posipana sprejem.

"Alex je bio dobrodušna duša koja je duboko brinula za svoju obitelj i prijatelje, a također, za američke veterane o kojima se brinuo kao medicinski tehničar na intenzivnoj njezi u bolnici u Minneapolisu.

Alex je želio napraviti promjenu u ovom svijetu. Nažalost, neće biti s nama da vidimo njegov utjecaj. Molim vas, iznesite istinu o našem sinu. Bio je dobar čovjek", poručili su roditelji ubijenog Alexa.

