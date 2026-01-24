Gdje u kupnju ove nedjelje? Donosimo detaljan popis otvorenih trgovina, centara i pekarnica

Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Neki su odlučili otvoriti svoja vrata, dok će drugi biti zatvoreni.

Donosimo detaljan popis kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje i gdje možete otići u nabavku.

TRGOVINE

Konzum - Dio Konzumovih trgovina bit će otvoreno, a detaljan popis trgovina u vašem gradu, kao i radno vrijeme pronađite OVDJE.

Lidl - Radno vrijeme Lidlovih trgovina možete pronaći u tražilici OVDJE.

Spar/Interspar - Trgovine Spara i Interspara ove nedjelje bit će otvorene u nekoliko gradovima. O kojim je poslovnicama riječ i do kada rade, provjerite OVDJE.

Plodine - Građani će kupovinu ove nedjelje moći obaviti u dijelu prodavaonica Plodina, koje će većinom raditi do 21 ili 22 sata. Koje su to, provjerite OVDJE.

Kaufland - Radno vrijeme pojedine trgovine možete pronaći OVDJE.

Tommy - Nešto manje od 20 Tommyjevih trgovina radit će u nedjelju, a koje su točno provjerite OVDJE.

Studenac - Neki će dućani i ove nedjelje biti na usluzi svojim kupcima. Je li i vaša trgovina na popisu, provjerite OVDJE.

Eurospin - Ove nedjelje radit će trgovine Eurospina na sljedećim lokacijama:

Samobor, Ul. Hrvatskih branitelja 2

Velika Gorica, Ul. Jurja Dobrile 1c

Križevci, Ul. kralja Tomislava 47a

Čakovec, Obrtnička ul. 2

Vrbovec, Celine 2

Viškovo, Furićevo 20

Zagreb – Dubec, Zagrebačka cesta 162A

Koprivnica, Ulica Mihovila P. Miškine 5

Osijek, Ulica Josipa Jurja Strossmayera 343A

KTC - Radno vrijeme trgovina ovisno o lokaciji provjerite OVDJE.

PEKARNICE

Mlinar - Neke Mlinarove poslovnice bit će otvorene ove nedjelje, a na njihovoj stranici možete provjeriti koje.

Pan Pek - U siječnju će svaku nedjelju kao ugostiteljski objekti (prodaja proizvoda za direktnu konzumaciju, bez prodaje kruha) raditi sljedeće Pan Pek poslovnice u Zagrebu, Velikoj Gorici, Rijeci i Rovinju:

Zagreb, Frane Petrića 1, 7-21 h

Zagreb, Trg žrtava fašizma 9, 7-13 h

Zagreb, Glavni željeznički kolodvor, Trg Kralja Tomislava 12, 7-21 h

Zagreb, Paromlinska cesta 2a, Importanne centar, 7-13 h

Zagreb, Gajnice 32, 7-13 h

Zagreb, Špansko, Trg 101 brigade HV 5, 7-13 h

Zagreb, Ilica 276, Črnomerec, 7-13 h

Zagreb, Borongaj, Krešićeva 32 8-20 h

Zagreb, Lanište 24, 7-13 h

Velika Gorica, Trg Stjepana Radića 10, 7-13 h

Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 39, 7-13 h

Rijeka, Korzo 22a, 7-14 h

Rovinj, Autobusni kolodvor, 7-14 h

Dubravica - Pekarnice Dubravice bit će zatvorene ove nedjelje, osim onih koje rade u sklopu trgovačkih centara i poslovnice na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru koja radi od 0 do 24 sve dane u tjednu. Detalaj popis pronađite OVDJE.

TRGOVAČKI CENTRI

Arena Centar (Zagreb) - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene svake nedjelje u siječnju, tako i ove.

City Center One (Zagreb) - Ove nedjelje City Center one West i East ne rade, pa iz centra savjetuju kupce da šoping obave na vrijeme.

Avenue Mall (Zagreb) - Ovaj trgovački centar otvoren je svake nedjelje u siječnju i veljači.

Joker (Split) - Sve nedjelje u siječnju su neradne za ovaj splitski centar.

Mall of Split (Split) - Sve nedjelje u siječnju su neradne tako da će vrata splitskog Malla i ovoga puta biti zatvorena.

Tower Centar Rijeka - Trgovine u centru neće raditi, iznimka su ugostiteljski objekti, zabavni sadržaji i kino.

Mall Osijek - Osječani će šoping moći obaviti u ovom trgovačkom centru koji će biti otvoren od 9 do 21 sat.

