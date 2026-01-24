FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE NA JEDNOM MJESTU /

Gdje u kupnju ove nedjelje? Donosimo detaljan popis otvorenih trgovina, centara i pekarnica

Gdje u kupnju ove nedjelje? Donosimo detaljan popis otvorenih trgovina, centara i pekarnica
×
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Neki su odlučili otvoriti svoja vrata, dok će drugi biti zatvoreni

24.1.2026.
16:21
Dunja Stanković
Hrvoje Jelavic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Neki su odlučili otvoriti svoja vrata, dok će drugi biti zatvoreni. 

Donosimo detaljan popis kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje i gdje možete otići u nabavku. 

TRGOVINE

Konzum - Dio Konzumovih trgovina bit će otvoreno, a detaljan popis trgovina u vašem gradu, kao i radno vrijeme pronađite OVDJE

Lidl - Radno vrijeme Lidlovih trgovina možete pronaći u tražilici OVDJE

Spar/Interspar - Trgovine Spara i Interspara ove nedjelje bit će otvorene u nekoliko gradovima. O kojim je poslovnicama riječ i do kada rade, provjerite OVDJE

Plodine - Građani će kupovinu ove nedjelje moći obaviti u dijelu prodavaonica Plodina, koje će većinom raditi do 21 ili 22 sata. Koje su to, provjerite OVDJE. 

Kaufland - Radno vrijeme pojedine trgovine možete pronaći OVDJE. 

Tommy - Nešto manje od 20 Tommyjevih trgovina radit će u nedjelju, a koje su točno provjerite OVDJE. 

Studenac - Neki će dućani i ove nedjelje biti na usluzi svojim kupcima. Je li i vaša trgovina na popisu, provjerite OVDJE. 

Eurospin - Ove nedjelje radit će trgovine Eurospina na sljedećim lokacijama: 

  • Samobor, Ul. Hrvatskih branitelja 2
  • Velika Gorica, Ul. Jurja Dobrile 1c
  • Križevci, Ul. kralja Tomislava 47a 
  • Čakovec, Obrtnička ul. 2
  • Vrbovec, Celine 2
  • Viškovo, Furićevo 20
  • Zagreb – Dubec, Zagrebačka cesta 162A
  • Koprivnica, Ulica Mihovila P. Miškine 5
  • Osijek, Ulica Josipa Jurja Strossmayera 343A

KTC - Radno vrijeme trgovina ovisno o lokaciji provjerite OVDJE

PEKARNICE

Mlinar - Neke Mlinarove poslovnice bit će otvorene ove nedjelje, a na njihovoj stranici možete provjeriti koje.

Pan Pek - U siječnju će svaku nedjelju kao ugostiteljski objekti (prodaja proizvoda za direktnu konzumaciju, bez prodaje kruha) raditi sljedeće Pan Pek poslovnice u Zagrebu, Velikoj Gorici, Rijeci i Rovinju:

  • Zagreb, Frane Petrića 1, 7-21 h
  • Zagreb, Trg žrtava fašizma 9, 7-13 h
  • Zagreb, Glavni željeznički kolodvor, Trg Kralja Tomislava 12, 7-21 h
  • Zagreb, Paromlinska cesta 2a, Importanne centar,   7-13 h
  • Zagreb, Gajnice 32, 7-13 h
  • Zagreb, Špansko, Trg 101 brigade HV 5, 7-13 h
  • Zagreb, Ilica 276, Črnomerec, 7-13 h
  • Zagreb, Borongaj, Krešićeva 32  8-20 h
  • Zagreb, Lanište 24, 7-13 h
  • Velika Gorica, Trg Stjepana Radića 10, 7-13 h
  • Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 39, 7-13 h
  • Rijeka, Korzo 22a, 7-14 h
  • Rovinj, Autobusni kolodvor, 7-14 h

Dubravica - Pekarnice Dubravice bit će zatvorene ove nedjelje, osim onih koje rade u sklopu trgovačkih centara i poslovnice na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru koja radi od 0 do 24 sve dane u tjednu. Detalaj popis pronađite OVDJE.

TRGOVAČKI CENTRI 

Arena Centar (Zagreb) - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene svake nedjelje u siječnju, tako i ove.

City Center One (Zagreb) - Ove nedjelje City Center one West i East ne rade, pa iz centra savjetuju kupce da šoping obave na vrijeme. 

Avenue Mall (Zagreb) - Ovaj trgovački centar otvoren je svake nedjelje u siječnju i veljači. 

Joker (Split) - Sve nedjelje u siječnju su neradne za ovaj splitski centar. 

Mall of Split (Split) - Sve nedjelje u siječnju su neradne tako da će vrata splitskog Malla i ovoga puta biti zatvorena. 

Tower Centar Rijeka - Trgovine u centru neće raditi, iznimka su ugostiteljski objekti, zabavni sadržaji i kino. 

Mall Osijek - Osječani će šoping moći obaviti u ovom trgovačkom centru koji će biti otvoren od 9 do 21 sat. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dopredsjednik udruge trgovine kritizirao proširenje liste zamrznutih proizvoda

Radno VrijemeNedjeljaDućaniPekarniceTrgovački Centri
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVE NA JEDNOM MJESTU /
Gdje u kupnju ove nedjelje? Donosimo detaljan popis otvorenih trgovina, centara i pekarnica