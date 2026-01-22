Prestanite bacati novac na kupovni kečap: Napravite domaći uz nekoliko sastojaka

Ako tražite pametan način da smanjite troškove pri kupovini namirnica, posebno kada je riječ o brendiranim proizvodima, a ujedno želite paziti na zdravlje, nekoliko jednostavnih zamjena moglo bi biti rješenje.

Tiktoker i ljubitelj hrane Jerome, poznat pod nadimkom JeromeCooksFood, potaknuo je svoje pratitelje da se odreknu određenih proizvoda iz trgovine, poput popularnih umaka i začina.

U nedavnom videu podijelio je izravan recept za pripremu "premium" kečapa kod kuće, bez nepotrebnih aditiva i konzervansa. Također je objasnio kako bi to moglo pomoći u smanjenju vašeg računa za kupovinu, piše Express.

Zašto izbjegavati kupovne umake?

Jerome je savjetovao svojim pratiteljima da prestanu trošiti novac na kečap te da ga umjesto toga naprave sami za nekoliko minuta uz pomoć tek nekoliko sastojaka. Naglasio je kako je gotovo svaki kupovni kečap prepun šećera, a mnoge jeftinije marke također su pune nenutritivnih sastojaka poput modificiranog kukuruznog škroba, aroma i konzervansa.

Nije štedio na kritikama umaka iz supermarketa, opisujući ih kao "rijetke", "vodenaste" i "prekisele". S druge strane, za svoju domaću verziju tvrdi da ima okus premium proizvoda, ali po trećini cijene. "A budući da sami kontrolirate što se u njemu nalazi, lako ga možete prilagoditi svom ukusu", dodao je, sugerirajući da oni koji vole ljuće mogu jednostavno dodati malo ljute papričice u prahu.

#cooking #recipe #ketchup ♬ original sound - jeromecooksfood @jeromecooksfood 🍅Tomato Ketchup from scratch (full recipe below) You wouldn’t think ketchup would be so easy to make, but you can really have it ready in under 10 minutes. This is also the same technique I use to make hot sauces, but instead of tomato puree I fry up some garlic and loads of chilli’s, then blend at the end. Be sure to taste the ketchup while cooking, if it still tastes too vinegary after simmering just cook it for a little bit longer The tomato paste I’m referring to is what you’ll buy as tomato puree in the UK (but in the US that’s a different product). It’ll be at least double concentrated, if not triple, and should be a thick dark red paste. If you’re trying to cut back on sugar you ca easily reduce the amount, or even swap it out for honey or maple syrup if you like 🥫Tomato ketchup (makes about 200g) 🍅Ingredients 150g (5oz) tomato puree (tomato paste in the US) 20g (2 tbsp) light brown sugar 1 tsp onion granules 1 tsp garlic granules Pinch of salt 45ml (3 tbsp) white wine (or cider) vinegar 45ml (3 tbsp) water 🔪Method 1️⃣Combine the Tomato puree, sugar, onion powder, garlic powder & salt in a pan on a medium heat and cook for a minute, stirring well 2️⃣Add the vinegar and water, stir well and bring to a simmer 3️⃣Let cook for 5-10 minutes 4️⃣Let cool & enjoy #food

Recept za domaći kečap

Za pripremu domaćeg kečapa potrebno je samo nekoliko osnovnih sastojaka koje većina ljudi već ima u svojim kuhinjskim ormarićima. Domaći kečap ostat će svjež nekoliko tjedana, pod uvjetom da se čuva u hermetički zatvorenoj posudi u hladnjaku.

Sastojci:

150 g koncentrata rajčice,

20 g (dvije žlice) svijetlog smeđeg šećera,

Jedna žličica granuliranog luka,

Jedna žličica granuliranog češnjaka,

Prstohvat soli,

45 ml (tri žlice) bijelog vinskog ili jabučnog octa,

45 ml (tri žlice) vode

Priprema:

Stavite pire od rajčice, šećer, luk u prahu, češnjak u prahu i sol u posudu na srednje jaku vatru i kuhajte jednu minutu uz dobro miješanje. Zatim ulijte ocat i vodu, temeljito promiješajte i pustite da lagano zakuha. Ostavite da se krčka pet do deset minuta. Nakon toga, pustite da se ohladi i kečap je spreman za posluživanje.

Jeromeov video prikupio je na tisuće lajkova i skoro stotinu komentara oduševljenih pratitelja.

Jedna korisnica je napisala: "Ovo je sjajno! Slušala sam audio knjigu o ultraprocesiranoj hrani i to mi je potpuno promijenilo pogled na hranu. Strašno je što sve stavljaju u hranu bez našeg znanja".

Ovaj jednostavan pristup ne samo da nudi financijsku uštedu, već i priliku da uživate u jednom od najpopularnijih svjetskih umaka u njegovu zdravijem i, prema mnogima, ukusnijem izdanju.

