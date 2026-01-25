Rukometno ludilo na polovici: Švicarci se nadaju još jednoj dobroj utakmici, a Šveđani potvrdi polufinala

Već deset dana traje europsko prvenstvo u rukometu, a već smo gotovo pri kraju. Jučer su do polovice druge faze stigle reprezentacije iz Grupe 1, a danas će to učiniti šest reprezentacija iz Grupe 2.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Slovenija - Mađarska

Utakmica između Slovenije i Mađarske počinje u 15:30. Utakmica je to u kojoj Mađari moraju pobijediti ako žele doći do polufinala, ali protivnik je nezgodna Slovenija. Mađari su u prethodnom kolu dokazali da im nije problem vratiti se u utakmicu nakon što su protiv Švicaraca na početku drugog poluvremena gubili sedam razlike, a do kraja utakmice čak i poveli. I dok je ta utakmica Mađarske i Švicarske završila 29-29, utakmica Švedske i Slovenije završila je pobjedom domaćina.

Šveđani su protiv Slovenaca slavili 31-25. Iako su Slovenci pokušavali i čak kroz većinu utakmice bili bolji, Šveđani su jednostavno bili prejaki. U drugo su poluvrijeme Šveđani ušli sa -2, a nakon serije od 4-0 na samom početku drugog već su okrenuli utakmicu i držali pozitivan rezultat do kraja iste.

Utakmicu Slovenija - Mađarska možete gledati od 15:30 samo na platformi VOYO.

Island - Švedska

Druga utakmica desetog dana EURO-a je ona između Islanda i Švedske. Dva skandinavska diva su u drugi krug ušli s maksimalna dva boda, ali sada je situacija već drukčija. Švedska na krilima pobjede protiv Slovenije želi stići na velikih šest bodova i gotovo osigurati drugi krug, dok se Islanđani nadaju da će isprati gorak okus iz ustiju nakon poraza od Hrvatske, protiv koje su gubili od prve do zadnje minute.

Hoće li Švedska doći na korak od polufinala ili će Island popraviti dojmove, gledajte na RTL-u 2 ili platformi VOYO od 18:00.

Švicarska - Hrvatska

Hrvatska reprezentacija na krilima pobjede protiv Islanda želi nastaviti s pobjedama i doći do druge pobjede u drugom krugu i četiri boda na tablici. Naši su reprezentativci odigrali najbolju utakmicu na turniru protiv Islanđana, a takva će im forma biti potrebna ako žele stići do pobjede protiv Švicaraca. Dobre vijesti za Hrvatsku su povratak Dine Slavića, dok je situacija s kapetanom Ivanom Martinovićem i dalje nejasna.

Švicarci, s druge strane, veoma su nezgodna momčad. Dosta podcijenjena reprezentacija već je do sada na turniru pokazala velike kompetencije. Remijem s Farskim otocima iznenadili su mnoge, ali ne kao i vodstvo od devet razlike koje su Švicarci imali protiv Slovenije u utakmici koju su na kraju izgubili!? Slična je situacija bila i u utakmici s Mađarskom. Švicarci su bili bolji te su u jednom trenutku vodili sa sedam razlike, no Mađari su na kraju preokrenuli pri kraju utakmice i samo je gol u zadnjim sekundama spriječio da Švicarci drugi put ostanu bez ičega nakon visokog vodstva.

Hladna glava Hrvatske i oprez protiv reprezentacije koja je dokazala da protiv jačeg i iskusnijeg može nabiti prednost ključ su uspjeha, a kako će Hrvatska proći protiv Švicarske saznajte u 20:30.

Utakmica Švicarska - Hrvatska na rasporedu je od 20:30, a možete ju pratiti putem RTL-a ili platforme VOYO. Prije utakmice od 19:50 možete gledati emisiju "Vrijeme je za rukomet".

POGLEDAJTE VIDEO: Kuzmanović u javljanju uživo: 'Mnogi su ih podcijenili, ali s razlogom su tu gdje jesu'