Boris Vujčić sazvao izvanrednu presicu: Uskoro izlazi pred novinare

Guverner Hrvatske narodne banke, Boris Vujčić, u 14 sati održat će konferenciju za medije povodom nominacije za potpredsjednika Europske središnje banke.

Vujčić je u ponedjeljak dobio potporu ministara financija eurozone za mjesto potpredsjednika Europske središnje banke, a koraci koji slijede do službene potvrde smatraju se formalnošću.

Izjavu pratite uživo na portalu Net.hr.

Sastanak ministara

Podsjetimo, potporu je dobio na sastanku ministara financija 21 države članice eurozone i sada preostaje da ministri financija svih 27 država upute preporuku Europskom vijeću koje formalno donosi konačnu odluku.Za mjesto potpredsjednika Europske središnje banke (ESB), koji će zamijeniti Španjolca Luisa de Guindosa natjecalo se šest kandidata. Mandat potpredsjednika istječe u svibnju.

O potpredsjedniku ESB-a odlučuje se pojačanom kvalificiranom većinom za koju je potrebna suglasnost 72 posto država članica europodručja, odnosno najmanje 16 od 21 članice u kojima živi najmanje 65 posto stanovništva eurozone. Prije konačne odluke Europskog vijeća potrebno je obaviti konzultacije s Europskom središnjom bankom (ESB) i Europskim parlamentom.

Izvršni odbor ESB-a čine predsjednica, potpredsjednik i još četiri člana koje imenuje Europsko vijeće. Svi članovi moraju biti državljani države članice europodručja s ugledom i stručnim iskustvom u monetarnom ili bankarskom području, a imenuju se na neobnovljivi mandat od osam godina.