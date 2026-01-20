Šokantna pobjeda Hrvatske! Politico objavio analizu: 'Ovo nitko nije očekivao'

Ministri financija eurozone u ponedjeljak su guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića izabrali za potpredsjednika Europske središnje banke (ECB), a POLITICO u svojoj analizi navodi da to nitko nije očekivao.

U tekstu pod naslovom "Hrvatska ostvarila šokantnu pobjedu u utrci za ECB", POLITICO ističe da izbor Vujčića prkosi svim očekivanjima i pozivima Europskog parlamenta da se izabere netko drugi.

Vujčić je u trećem, ujedno i završnom krugu glasanja, izabran ispred Ollija Rehna iz Finske koji je slovio kao favorit. Prethodno su otpala i druga snažna imena koje je predložio Parlament - Portugalac Mário Centeno i Latvijac Mārtiņš Kazāks.

'Ludo'

S obzirom na to da američka administracija vrši ogroman pritisak na Federalne rezerve da snize kamatne stope, izbor Vujčića - tehnokrata bez očite stranačke podrške - snažan je signal želje Europske unije da Europsku središnju banku zadrži neovisnom od izravnog političkog utjecaja.

"Ludo", bila je jedina riječ koju je jedan diplomat uspio izustiti nakon glasanja. Neki su pokazali više razumijevanja pa je tako drugi diplomat istaknuo: "On je najiskusniji središnji bankar među kandidatima".

Foto: Josip Regovic/pixsell

Za pobjedu je Vujčiću trebalo 16 glasova ministara, odnosno 65 posto stanovništva eurozone, što znači da je imao podršku najvećih članica monetarne unije. POLITICO napominje da su Njemačka, Francuska i Španjolska vjerojatno strateški razmišljale prije glasanja, koje otvara svojevrsnu rotaciju u šesteročlanom Izvršnom odboru ECB-a tijekom sljedeće dvije godine.

Potpredsjedničko mjesto prvo je od četiri upražnjenja, među kojima je inače i predsjedničko. Sva su važna za najveće gospodarske sile eurozone, a izborom Vujčića za drugo najvažnije mjesto, ostavile su teren široko otvoren, pogotovo kada je riječ o pronalaženju nasljednika predsjednice ECB-a Christine Lagarde čiji mandat završava 31. listopada iduće godine.

Vujčića sada čeka saslušanje u Europskom parlamentu, gdje će morati pridobiti zastupnike kako bi izbjegao simbolično, ali politički neugodno glasanje protiv njegova imenovanja. Takvu sudbinu 2012. doživio je guverner Luksemburga Yves Mersch.

Vujčić kao 'dark horse'

POLITICO u svojem tekstu podsjeća da je Vujčić iskusan središnji bankar, vrlo cijenjen među kolegama te da Hrvatsku narodnu banku vodi od 2012. godine. Međutim, njegov izbor ipak je iznenađujuć. Šanse Hrvatske općenito su od početka bile male, s obzirom na to da smo u eurozonu ušli tek 2023. godine. Nijedna od tri baltičke države, koje su euro uvele desetak godina prije Hrvatske, još nije imala predstavnika u Odboru.

Iako se općenito smatra umjerenim "jastrebom" (zagovornik strože monetarne politike), Vujčić prkosi uobičajenoj podjeli na sjeverne jastrebove i južne "golubove" (zagovornici labavije monetarne politike) koja je godinama obilježavala pregovore o vodećim pozicijama u ECB-u. Zato se smatra da njegovo imenovanje neće bitno utjecati na šanse da predsjedništvo osigura neki sjeverni teškašpoput Njemačke ili Nizozemske, ili južni kandidat poput Španjolske.

Bivši guverner nizozemske središnje banke Klass Knot i čelnik Banke za međunarodna poravnanja Pablo Hernández de Cos trenutačno se smatraju favoritima za čelno mjesto, iako se puno toga u europskoj politici može preokrenuti u dvije godine.

Podsjetimo, ako u posljednji trenutak ne bude iznenađenja, čelnici EU-a formalno će Vujčića predstaviti kao nasljednika aktualnog potpredsjednika Luisa de Guindosa nakon što mu 31. svibnja završi osmogodišnji mandat.

POGLEDAJTE VIDEO: Ostajemo bez guvernera HNB-a? Vujčiću se smiješi nova pozicija, Vlada ga predložila