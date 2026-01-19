Boris Vujčić više neće biti guverner HNB-a: Ostvario poziciju potpredsjednika ECB-a

Boris Vujčić neće više biti guverner Hrvatske narodne banke nakon što je ostvario veliku pobjedu na sastanku Eurogrupe u Bruxellesu. Ministri financija država članica eurozone izabrali su ga za novog potpredsjednika Europske središnje banke (ECB), čime Hrvatska dobiva svog predstavnika u samom vrhu jedne od najmoćnijih financijskih institucija svijeta.

U utrci za ovu poziciju sudjelovalo je ukupno šest kandidata, od kojih su četvorica otpala tijekom sastanka, a Vujičić je u finalu pobijedio Finca Ollija Rehna.

Za pobjedu je bila potrebna kvalificirana većina država članica eurozone. To je podrazumijevalo podršku najmanje 16 od 21 države, uz uvjet da te države čine barem 65 posto ukupnog stanovništva eurozone.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Za poziciju su se nadmetali Eesti Pank iz Estonije, Olli Rehn iz Finske, Martins Kazaks iz Latvije, Rimantas Šadžius iz Litve i Mario Centeno iz Portugala. Svi osim Litvanca i Portugalca su trenutačno na dužnosti guvernera središnjih banaka u svojim državama.

Mandat trenutačnog potpredsjednika ECB-a, Luisa de Guindosa iz Španjolske, završava krajem svibnja ove godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Ostajemo bez guvernera HNB-a? Vujčiću se smiješi nova pozicija, Vlada ga predložila