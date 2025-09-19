Ugledni novinar ekskluzivno za Net.hr: 'Zagreb je maknuo neauralgično tkivo, a mi u Dalmaciji naučili smo jedno'

Veliki derbi na Poljudu ponovno vraća fokus na ono što se u hrvatskom nogometu uvijek naziva – utakmica svih utakmica. Hajduk i Dinamo, dva najveća rivala, sastaju se u u subotu u sklopu 7. kolu SuperSport HNL-a.

Ljudi u Dalmaciji Hajduk drže kao jedan od svojih identiteta i nema zezancije s klubom. Normalno kad netko tako razmišlja, onda mu poraz teško pada, majko moja mila. To se u brakovima ovdje kod nas u Splitu i Dalmaciji moraju uvoditi ograničenja, da ne smiješ ljutiti muža u ponedjeljak i tako, ovisno o vikendu i Hajduku. Danko Radaljac u Svijetu Bilih portala Net.hr.

'Atmosfera u Splitu je zanimljivo neeuforična'

Portal Net.hr donosi ODBROJAVANJE do spektakla na Poljudu kroz razgovore s legendama hrvatskog nogometa, poznatim trenerima i bivšim nogometašima dva najveća hrvatska nogometna kluba.

Ovog puta, u posebnom izdanju specijala portala Net.hr Svijet Bilih gost je ugledni novinar Danko Radaljac, jedan od najupućenijih pratitelja zbivanja oko Hajduka.

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna

S njim razgovaramo o svemu što čini ovaj derbi posebnim – od atmosfere u Gradu pod Marjanom, sastava i taktike Hajduka i Dinama, do mentaliteta Splita i Dalmacije, uvijek (pre)velikih očekivanja u Dalmaciji što se tiče Hajduka, pa sve do trenerskih ideja Gonzala Garcije i Marija Kovačevića, igre Marka Livaje i Luke Stojkovića. Dotaknuli smo se i demokratizacije Dinama.

Kakva je atmosfera u Splitu dan uoči velikog debija Hajduka i Dinama?

"Atmosfera je zanimljivo neeuforična. Jer, Hajduk dijeli prvo mjesto s Dinamom, igra doma protiv tog istog Dinama, rivala. Proteklih godina je tu znalo onda biti stvarno euforije. Ovaj put, Varaždin je ohladio. Tako da je nekako potiha atmosfera. Jasno, ljudi se nadaju da će to biti dobro, ali nema tu nekog ludila. Dosta je mirna atmosfera. Jer, ono, opet se vidjelo kao i prošle godine da ti ne možeš upisivati tri boda, da se liga igra 36 kola i da tko sutra pobijedi, da je svejedno. Jer, još je jako puno kola i utakmica do kraja", kaže u uvodu Danko Radaljac.

'Nije puno različito niti u Marseilleu, Napulju...'

Jesu li se Split, Hajdukov navijački puk i klupske strukture, iako su Hajdukove klupske strukture po tom pitanju bolje, popravili po pitanju (pre)velikih očekivanja od Hajduka? Sve skupa je to jedan veliki roller coasters​ emocija. Iz velike euforije ide se vrlo brzo u veliko razočaranje. Balun emocija puca vrlo brzo.

To je prije svega dobro za Zagreb. Maknuli su jedno neuralgično tkivo. To je zapravo Dinamo i bio dok je Mamiću služio kao bankovni aparat. Bolje i za hrvatski nogomet da su ga makli, jer je čitav taj aparat ta osoba, krug oko nje bio podredio tome. Mislim da je u konačnici dobro i za društvo, kad se nogomet makne sa strane. Nije to samo pitanje nogometa nego i kriminala, politike, svega. Definitivno je dobro. Ja se nadam da Dinamo neće biti prvi, kao navijač Hajduka, ali veseli me to. Isto tako, poručio bi ljudima koji guraju tu priču, tek sad kreću problemi. Danko Radaljac u Svijetu Bilih portala Net.hr.

"Je, ali takav je ovo grad i kraj. Čak ja to ne bi vezao sa Splitom. Nije puno različito niti u Marseilleu, Napulju, to vam je takav mediteranski - južnjački stil života, karakter. Lako se ide iz totalne fešte u totalnu tugu, ali prošle godine su nas, ja mislim sve naučile, da nekad treba lagano i da ne treba gurati i vikat odmah na prvu prvaci ili na prvi poraz vikati razbi sve. Ove dvije - tri prošle godine su bile dobra škola. Do neke granice se naučilo."

Danko Radaljac se lagano nasmijao...

"Ja sad ovo sve pričam, ali Hajduk neka u subotu tuče Dinamo, očekujem ludilo. Sljedeći tjedan će biti nemoguće živjeti u Splitu. Ali objektivno, ako i Dinamo tuče Hajduka, bit će i u Zagrebu velika očekivanja pred Fenerbahče u srijedu, na startu Europske lige."

Drugačiji je mentalitet u Zagrebu i Splitu.

"Ovdje je južni princip prema klubovima gdje je klub malo više od sportskog kluba. To je jedan način života, identifikacija. Ljudi u Dalmaciji Hajduk drže kao jedan od svojih identiteta i nema zezancije s klubom. Normalno kad netko tako razmišlja, onda mu poraz teško pada, majko moja mila. To se u brakovima ovdje kod nas u Splitu i Dalmaciji moraju uvoditi ograničenja, da ne smiješ ljutiti muža u ponedjeljak i tako, ovisno o vikendu i Hajduku."

U Zagrebu je Dinamo isto više od kluba. Zbog povijesti, zbog svega što je Dinamo kroz povijest prošao i što je kroz povijest značio i znači za hrvatski identitet, a i sami kao novinar znate što su navijači Dinama prolazili u borbi za demokratski i slobodni Dinamo koji pripada narodu i navijačima, što su prolazili u svojoj borbi za povratak imena, protiv mafije, kakav je to bunt među navijačima Dinama i sve to. Ali, isto tako, Dinamo je sad ovjenčan modelom upravljanja kakvog su navijači i članovi kluba htjeli, demokratizacija je došla, uspjela, maksimirske tribine koje su ograničenog kapaciteta opet su pune, sjever dolje je konstantno iz utakmice u utakmicu pun, a u prošlosti dosta ljudi nije išlo na utakmice zbog Zdravka Mamića i njegovih poltrona. Kako gledate na navedeno?

'Zagreb je maknuo Zdravka Mamića iz kluba. Dobro je to za sve'

"To je prije svega dobro za Zagreb. Maknuli su jedno neuralgično tkivo. To je zapravo Dinamo i bio dok je Mamiću služio kao bankovni aparat. Bolje i za hrvatski nogomet da su ga makli, jer je čitav taj aparat ta osoba, krug oko nje bio podredio tome. Mislim da je u konačnici dobro i za društvo, kad se nogomet makne sa strane. Nije to samo pitanje nogometa nego i kriminala, politike, svega. Definitivno je dobro. Ja se nadam da Dinamo neće biti prvi, kao navijač Hajduka, ali veseli me to. Isto tako, poručio bi ljudima koji guraju tu priču, tek sad kreću problemi. Jer, slično je prošao Hajduk i hajdukovci. Sad će ići on sheme je**a vas demokracija i takve slične stvari nakon svakog poraza."

To je u Hrvatskoj normalno.

"Naš čovik uvijek želi naći krivca za nešto".

U Splitu se krivac za 21. godinu neosvajanja titule Hajduka konstantno traži u Zagrebu, sucima, Mamiću...

"To je uvijek ta neka shema ajmo demokracija, pa je**a vas demokracija. Hrvatski čovjek pati od čvrste ruke i vođe. To je čista ostavština još tamo iz austrugarskih vremena. Stoljećima se ovo kod nas razvija, ne desetljećima. Što se tiče traženja naše krivice u drugom za Hajdukovo neosvajanje titule toliko godina, treba biti objektivan i reći da neke od tih pobuna imaju osnove, jer kao što smo rekli, taj čovjek koji je zlostavljao Dinamo, zlostavljao je i čitav nogomet u Hrvatskoj i podredio je čitav sustav sebi. Tako da je to neupitno. Onda je problem što je takav sustav igradio loše suce. Naši su suci loši. Ja zbilja više ne mislim, možda netko ima osobno, jedan - dva, koji ono čisto iz osnovne navijaštva, toga je uvijek bilo, prema nekom klubu, ali generalno hrvatski suci loše sude, ne zato što sude za nekog, nego ne znaju suditi. I to je onda proble što će Hajduk i Dinamo najviše osjećati loše suce. To su momčadi koji drže dominaciju lopte, njima je bitno da je dobro suđenje. Ti ako se braniš, ti se nadaš da će sudac raditi greške."

'Hajdukovih prvih 11 je boljih od prvih 11 Dinama'

Idemo mi na derbi. Vaša osobna očekivanja od derbija, prognoze, makar su one nezahvalne.

"Pobijedit ćemo, Hajduk će protiv Dinama u subotu na Poljudu uzeti tri boda! Bilo što drugo da prognoziram, ne bi se osjećao navijačem Hajduka."

Dobro, ali ajmo sad realno?

"Realno? Mislim da je Hajdukovih prvih 11 boljih od prvih 11 Dinama. Dinamo ima puno veću širinu, ali prvih 11 Hajduka mislim da su jači i mislim isto tako da je veliki veliki minus Dinamu neigranje Stojkovića, jer njega držim najopasnijim u Dinamu. Nepredvidiv je igrač a ti su za*****i u derbijima uvijek. Ja njega volim nazvati 'Sahiti na stereoidima', ali znate koliko je Sahiti riješavao derbija. Sahiti je nepredvidiv igrač užasno nepredvidiv. Ti igrači su ti obično glavobolja kad igraju u tvom klubu, ali onda riješe jedan - dva derbija baš zato što su divlji."

Takve igrače publika voli.

"Sigurno. Stojković se nikad nije bojao preuzeti odgovornost, pa makar zeznuo. Ali, nikad se nije bojao uzeti loptu u derbijima. Njemu je svejedno igra li derbi ili protiv Marsonije. Mislim da je to veliki minus Dinama, jer sad zapravo, Kovačević nema čime iznenaditi Garciju, a Garcija ima s čime iznenaditi Kovačevića. Objektivno, pravim svaki dan Hajduk, koja će biti postava Hajduka majke mi ne znam. Ovisi o pripremi Španjolaca, koliko su oni spremni odigrati, ovisi o stanju Ante Rebića koji može biti velika poluga na jednu ili drguu stranu. Stvarno ima puno upitnika u sastavu Hajduka, a to je uvijek zeznuto i protivniku."

Garcia ne odustaje od svog stila igre, iako taj stil u početku nije odgovarao pojedinim igračima Hajduka.

"Dobro, Hajduk ove sezone bolje igra nego pod Gattusom. Mislim, možemo stavljati to u neke celofane, ovo ili ono, ali jednostavno Garcijin Hajduk je ljepši za gledati od onog Gattusa. Atraktivniji je nogomet. U krajnjoj liniji, Garciju se zato i dovelo, jer želiš imati napadačkiji, kombinatorniji nogomet. Meni se sviđa. Jest problem se nekad adaptirati na to, problem je kad se iznenadi suparnik ili tipa ovo što si Varaždin napravi, radi. Stane u niski blok pa ajde sad ti kombiniraj na niski blok. Tu se u Hajduku vidi nedostatak neke teške devetke koju onda uvedeš u takvim situacijama da razbija".

'Hajduk je trebao dovesti Santinija'

Ante Rebić?

"Može igrati 'devetku', ali ja bih više Santinija za tu ulogu i mislim da je Hajduk tu pogriješio. Imali su mogućnost dovesti Santinija, doveli bi igrača kojem nije problem sjediti na klupi, a igrač je koji bi se baš uklapao za utakmicu protiv Varaždina.

Stadion je rasporadan, stižu i Boysi u velikom broju. Očekuje nas prava nogometna atmosfera.

"Tradicionalno. Tako je zadnjih već 5-6 godina. Tu neće biti iznenađenja, to možemo predvidjeti unaprijed."

Ima li Marko Livaja ove sezone veću pomoć suigrača u igri? Vidimo da nije baš dobro počeo sezonu kao prethodnih, ali rekli bi zbog stila igre Garcije. Hvatali su se konci novog stila, a Livaja se više vraća na centar. Imamo informacije da Livaji to ne odgovara.

"Vidljivo je da učinkom Livaja sigurno nije na prošlim sezonama, čak se i igrom to primijeti. Mislim da je veći problem da se mora odviknuti od toga da se spušta na centar, da se više mora oslanjati na suigrače, jer takav je sustav igre. Livaja bi zapravo trebao opterećivati čitavo vrijeme suparničke halfove. I malo se Marko navikava na to. Malo te ne ide. Jedan - dva puta kad je bio u prilici, nije pogodio. Onda lako krenu priče ne ide mu, ovo - ono. Statistički gledajući, mi smo na početku sezone, Livaja još stigne zabiti 20 golova u sezoni i na kraju sezone nitko loše ne bi pričao o sezoni Livaje. Jer, ono što sam rekao, igra se 36. kola SHNL-a. Najgore je ispucati sve emocije u prvih 10 kola i lagano se ispuhat prema kraju", zaključio je Danko Radaljac.

