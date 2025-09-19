Derbi svih derbija: Hajduk i Dinamo u rujanskom okršaju za prevlast u HNL-u

Sutra se na Poljudu igra najveći derbi hrvatskog nogometa i prvi ove sezone. Hajduk dočekuje Dinamo, a obje momčadi u dvoboj ulaze bodovno izjednačene, s po 13 bodova, ali i uzdrmane nakon poraza u prošlom kolu. Ipak, uoči dvoboja na Poljudu stigle su neuobičajeno lijepe poruke i međusobno poštovanje trener Hajduka Gonzalo García pohvalio je Marija Kovačevića, a Dinamov trener uzvratio je istom mjerom.

Prošle sezone u derbijima na Poljudu u glavnoj su ulozi bili gosti, a sada će u fokusu biti debitanti na klupama dvaju najvećih hrvatskih klubova.

'Nažalost, stvarno nisam protiv Hajduka imao puno posla na Poljudu. Imao sam dobrih igara, ali rezultati se nekako nisu poklopili, tako da jedva čekam svoju prvu pobjedu. Vjerujem da će to biti u subotu,' poručio je Dinamov trener Mario Kovačević.

S druge strane, trener Hajduka Gonzalo García naglasio je da u ovom poslu ne vidi pritisak, već privilegij.

'U nogometu ništa nije pritisak. Pritisak je kada su se moji roditelji iz Urugvaja preselili u Španjolsku, počeli od nule i tražili posao. Ovo je za mene privilegij, jako sam ponosan što sam ovdje i što ću voditi sutrašnju utakmicu,' rekao je Garcia.

Dinamo u Split stiže nakon remija s Varaždinom i neočekivanog poraza od Gorice na Maksimiru. Kovačević je najavio promjene u veznom redu.

'Zajc je u dobrom stanju, već je odigrao i dvije utakmice, jednu prijateljsku i jednu u Kupu. Bennacer? Vidjet ćemo koliko ćemo ga moći koristiti. Znamo kakav je Hajduk dolje, krenut će silovito uz svoje navijače i pun stadion. Moramo pripaziti na taj početak i što prije usmjeriti utakmicu na svoj mlin', naglasio je Kovačević.

Ni Hajduk ne ulazi u derbi u idealnoj formi. Nakon remija s Rijekom i poraza od Varaždina, Splićani također imaju nekoliko nepoznanica u vezi početnog sastava. García je potvrdio da će Ivica Ivušić ostati na vratima, a komentirao je i formu Marka Livaje.

'Zabiti će. Ne može zabiti svaki put. Mijenjamo igrače, jedan je ozlijeđen, drugi nije, tu su i pojačanja… Mora upoznati suigrače. Ako ne zabije on, treba zabiti netko drugi. Ali on će zabiti'uvjeren je trener Hajduka.

Unatoč rivalstvu, oba trenera uoči derbija biraju riječi poštovanja.

'Stvarno ga cijenim od prvog dana. Uvijek smo imali zanimljive utakmice i dok sam bio u Varaždinu i Belupu. Od njega se može puno toga naučiti, tako da ga stvarno cijenim i poštujem', rekao je Kovačević o Garciji.

'On je nevjerojatan trener i nikad nisam čuo da netko govori loše o njemu kao osobi, što je još i važnije. Ondje je gdje zaslužuje biti, a i ja sam ondje gdje zaslužujem biti. Moj hrvatski je loš, njegov engleski nije najbolji, ali uvijek pokušavamo razgovarati i komunicirati na svoj način. Imam velike simpatije prema njemu i mislim da ih i on ima prema meni – uzvratio je García.

Uz poruke trenera, i predsjednici klubova Zvonimir Boban i Ivan Bilić sjest će za isti stol, što bi moglo označiti početak boljih odnosa i suradnje dva najveća rivala.

Prvi derbi nove sezone možda neće presuditi prvenstvo, ali ulog je ogroman. Pobjednik će pred rasprodanim Poljudom osvojiti tri boda, mir u svlačionici i prvo mjesto na ljestvici – ispred najvećeg rivala.