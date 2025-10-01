Bivši trener Rijeke razotkrio kaos u Mariboru: 'Imao sam samo dva izbora...'

Bivši trener Rijeke, a nakratko i prvi čovjek struke NK Maribora, Crnogorac Radomir Đalović, otkrio je u razgovoru za Sportske novosti što se dogodilo na treningu „Viole“ te zašto je odlučio napustiti klub.

„Na treningu je došlo do iznenadnog i vrlo žestokog sukoba između dvojice igrača, koji je odmah prerastao u fizički obračun. U šoku sam potrčao kako bih ih razdvojio, no usred tučnjave nisam ni primijetio da me jedan od udaraca pogodio. Tek tada je borba stala, ali šteta je već bila učinjena, i to golema. Malo koji trener u karijeri doživi takvo što. Ipak, ostao sam pribran i zajedno sa svojim stožerom povukao se u svlačionicu“, ispričao je Đalović.

Na pitanje o odluci da sa suradnicima podnese ostavku, dodao je:

„Pred nama su bila samo dva izbora – izbaciti oba igrača ili se mi povući. Treće opcije nije bilo. Mogao sam zadržati funkciju i udaljiti ih iz momčadi, ali to bi bio težak udarac za klub. Riječ je o dvojici najboljih igrača Maribora, nositeljima igre koje je nemoguće jednostavno nadomjestiti. Osim toga, sukob bi ostavio duboke tragove i trajno narušio atmosferu u svlačionici. Shvatili smo da bi s nama na klupi bilo gotovo nemoguće vratiti potrebnu harmoniju i pobjednički duh. Zbog toga smo procijenili da je najpoštenije da cijeli stožer odstupi.“

Đalović je naglasio da je odluka iznenadila sve u klubu: „Čelnici su bili u šoku, a i igrači. Svi redom poslali su nam poruke podrške.“

