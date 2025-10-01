Kotarski gostuje kod hit-momčadi Lige prvaka, a debitanti dočekuju engleskog velikana

Drugo kolo Lige prvaka došlo je do svog drugog dana. U ranijem terminu od 18:45 čekaju nas dvije vrlo zanimljive utakmice. Qarabag na svom terenu dočekuje Kopenhagen za koji brani Dominik Kotarski dok Royal Union u Bruxellesu dočekuje Newcastle.

2. kolo Lige prvaka

Qarabag - Kopenhagen

Royale Union SG - Newcastle

Najava

Qarabag je pružio najveće iznenađenje u prvom kolu. Pobijedili su Benficu u gostima 3:2 nakon što su gubili 2:0. Taj je rezultat presudio Bruni Lageu na klupi portugalskog kluba. Kopenhagen je također igrao zanimljivu utakmicu u prvom kolu. Doma su dočekali Bayer Leverkusen i odigrali 2:2 iako su bili bolji veći dio utakmice.

Belgijski prvak Royale Union Saint Gilloise u premijernom je nastupu u Ligi prvaka svladao PSV u gostima 3:1, a sada im dolazi engleski velikan Newcastle koji je u prvom kolu izgubio od Barcelone 2:1 na svom terenu. Utakmica se ne može igrati na stadionu Royalea pa će se igrati na stadionu Anderlechta.

