Azerbajdžanci su hit, imaju maksimalni učinak! Newcastle se prošetao kroz Belgiju

2. kolo Lige prvaka

Qarabag - Kopenhagen

2:0

(28' Zoubir 83' Addai)

Royale Union SG - Newcastle

0:4

(17' Tonali 43' Gordon 64' Gordon 80' Gordon)

Sastavi:

Qarabag: Kochalski - Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev - Bicalho, Borges - Andrade, Zoubir, Kashchuk - Duran

Kopenhagen: Kotarski - Lopez, Hatzidiakos, Pereira, Huescas - Robert, Delaney, Lerager, Larsson - Moukoko, Elyounoussi

USG: Scherpen - Mac Allister, Burgess, Leysen, Khalaili - Van de Perre, Zorgane, Niang - Hadj, David, Rodriguez

Newcastle: Pope - Burn, Botman, Thiaw, Trippier - Joelinton, Tonali, Guimaraes - Gordon, Woltemade, Elanga

U drugom kolu Lige prvaka nogometaši Newcastlea su u gostima pobijedili Union St. Gilloise 4-0 i time došli do premijernog slavlja, dok je Qarabag pobijedio FC Kopenhagen 2-0 za savršeni učinak nakon 180 minuta.

Newcastle je na premijeri u Ligi prvaka poražen na domaćem terenu od Barcelone 1-2, ali je taj poraz vrlo brzo nadoknadio te je u Bruxellesu svladao belgijskog prvaka Union St. Gilloise s uvjerljivih 4-0.

Od početka je Newcastle dominirao te je već u 17. minuti naplatio bolju igru. Strijelac je za 1-0 bio Woltemade, ovoljetno pojačanje premierligaša. Ravnopravno i vrlo otvoreno se potom igralo sve do kraja, no Newcastle je za razliku od svog suparnika koristio svoje šanse. Točnije, uslijedila su dva gostujuća pogotka s bijele točke, a miran i precizan je u oba slučaja bio Gordon koji je u 43. i 64. minuti povećao na 3-0.

Premda je belgijski sastav u ovih 90 minuta zaslužio puno više od uvjerljivog poraza na kraju je primio još jedan pogodak. Barnes je u 80. minuti postavio konačnih 4-0.

Qarabag je u prvom kolu priredio veliko iznenađenje pobjedom u Lisabonu protiv Benfice 3-2, a azerbajdžanski prvak je slavio i u drugom nastupu. Pred svojim navijačima je pobijedio FC Kopenhagen s 2-0.

Prvi pogodak je postignut u 28. minuti, a goste je načeo Zoubir. Domaćin je bio bolji u prvom poluvremenu, dok su Danci u nastavku napadali i tražili barem bod, ali su konačni slom doživjeli u završnici. Addai je u 83. minuti bio strijelac za 2-0.

Gostujuću mrežu je čuvao hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski, a Qarabag je sa šest bodova trenutačno u vrhu ljestvice Lige prvaka, u društvu Bayerna, Real Madrida i Intera.

Kronologija

90+5' - Kraj prve dvije utakmice današnjeg programa! Qarabag nastavlja oduševljavati Europu, a Newcastle je konačno upisao laku pobjedu ove sezone.

90' - Ušli smo u sudačke nadoknade. Qarabag će biti na maksimalnih šest bodova nakon utakmica s Benficom i Kopenhagenom. Eddie Howe lakše diše, upisao je važnu pobjedu.

83' - GOOOOL! 2:0 za Qarabag! Sjajno je pogodio Addai iz daljine u donji kut Kotarskijevih vrata i zaključuje priču!

81' - Kopenhagen pokušava doći do izjednačenja, ali za sada je odličan Qarabag i ide k nevjerojatnom uspjehu - šest bodova nakon dva kola.

80' - GOOOOL! Harvey Barnes zabija za 0:4! Vrlo važna pobjeda Newcastlea.

70' - Kopenhagen se pribrao u drugom poluvremenu, ali Qarabag i dalje drži prednost.

64' - GOOOOL! Opet Gordon.

Foto: Giorgi Arjevanidze/afp/profimedia

63' - Još jedan jedanaesterac za Newcastle. Povlačen je za dres Woltemade, ali malo je pregrubo dosudio penal švicarski sudac.

50' - Pope u dva navrata spašava Newcastle.

46' - Newcastle odmah prijeti i vratar Scherpen je spasio Belgijce od tri gola zaostatka.

45+3' - Kraj prvog poluvremena. Kotarski je najbolji u svojoj momčadi, skupio je četiri obrane u prvom dijelu. Samo Qarabag igra.

43' - GOOOL! Anthony Gordon zabija s bijele točke!

Foto: Virginie Lefour/belga Press/profimedia

41' - Jedanaesterac za Newcastle! Elanga je pao, a švicarski sudac pokazuje na bijelu točku. Vrlo neoprezan start Leysena.

39' - Obranio je Kotarski i 1 na 1 situaciju, ali svakako je bilo zaleđe.

37' - I još jednom sjajo brani Kotarski. Dva puta je morao reagirati hrvatski vratar u 60 sekundi. Druga obrana je bila fenomenalna,

37' - Odlična akcija Newcastlea, ali na kraju je Burgess blokirao ubačaj prema Woltemadeu,

36' - Odlična obrana Kotarskog! Qarabag je dominantan.

28' - GOOOOOL! Qarabag vodi protiv Kopenhagena. Pedro Bicalho je odlično pucao, Kotarski se ispružio, a lopta se od vratnice odbila točno na nogu kapetana Qarabaga koji to nije mogao promašiti.

23' - Pokušao je iz daljine Zorgane, ali točno u Popea.

21' - Skoro i 2:0 za Newcastle. Elanga je dobio loptu na desnom krilu, ubacio na prvu vratnicu, ali Woltemade ne pogađa.

17' - GOOOOL! Newcastle zabija prvi gol večeri! Sandro Tonali je strijelac! Tonali je dočekao odbijenu loptu na rubu šesnaesterca, pucao je, a Woltemade je skrenuo loptu u mrežu, možda će se i njemu pisati pogodak.

Foto: Peter Lous/pa Images/profimedia

12' - Imao je priliku Qarabag, Huescas je izgubio loptu u opasnoj zoni, kapetan Zoubir je pucao, ali pored gola Dominika Kotarskog. Huescas se i ozlijedio, morat će napustiti teren. Ulazi Zague.

11' - Nije bilo previše uzbuđenja u prvih 10 minuta na dvije utakmice koje pratimo. U Bakuu Qarabag dominira posjedom.

6' - Rodriguez je glavom pokušao za Union nakon prekida, ali otišlo je pokraj vratiju Nicka Popea. Belgijci su hrabro ušli u utakmicu.

1' - Počele su utakmice. Stadioni u Bakuu i Bruxellesu su puni i očekuju nas spektakli.

- U današnje utakmice domaćini ulaze rasterećenije jer su slavili na prvim utakmicama, i to u gostima. Kopenhagen traži prvu pobjedu, a Newcastle prve bodove.

- Dominik Kotarski na golu je Kopenhagena, Fabijan Butić je rezervni vratar Qarabaga.

Najava

Qarabag je pružio najveće iznenađenje u prvom kolu. Pobijedili su Benficu u gostima 3:2 nakon što su gubili 2:0. Taj je rezultat presudio Bruni Lageu na klupi portugalskog kluba. Kopenhagen je također igrao zanimljivu utakmicu u prvom kolu. Doma su dočekali Bayer Leverkusen i odigrali 2:2 iako su bili bolji veći dio utakmice.

Sve o Ligi prvaka čitajte na portalu Net.hr.

Belgijski prvak Royale Union Saint Gilloise u premijernom je nastupu u Ligi prvaka svladao PSV u gostima 3:1, a sada im dolazi engleski velikan Newcastle koji je u prvom kolu izgubio od Barcelone 2:1 na svom terenu. Utakmica se ne može igrati na stadionu Royalea pa će se igrati na stadionu Anderlechta.

POGLEDAJTE VIDEO: Spektakl u najavi uz probleme na obje strane: Barcelona protiv PSG-a za sve sladokusce