Svi pričaju o onom što je Vatreni napravio nakon gola velikanu: 'On je iz Splita, svi su takvi'
403 Forbidden
Mario Pašalić je odigrao ključnu ulogu u dramatičnoj pobjedi Atalante protiv Club Bruggea u Ligi prvaka. Utakmica u srijedu završila je rezultatom 2-1 u korist Atalante, Pašalić je bio strijelac oba gola za svoju momčad. U 74. minuti, Pašalić je izborio penal nakon što ga je belgijski vratar Nordin Jackers srušio u kaznenom prostoru. Lazar Samardžić je iskoristio priliku i izjednačio rezultat. Tri minute prije kraja, Pašalić je iskoristio ubačaj iz kuta i glavom, nakon nebeskog skoka, poput ptice poslao loptu u mrežu za pobjedu. Pašalićeva proslava pobjedničkog gola bila je euforična. Eksplodirao je Mario od sreće. Nije skrivao emociju.
Proslava Pašalićevog gola bila je emotivna i snažno je odjeknula među navijačima i medijima. Na društvenim mrežama, brojni korisnici su dijelili snimke njegova slavlja, komentirajući njegovu strastvenu reakciju i važnost gola za momčad. Njegova gestikulacija i izrazi lica odražavali su duboku posvećenost i želju za pobjedom.
Sve o Mariju Pašaliću čitajte na portalu Net.hr
Strani mediji ističu Pašalićevu odlučnost i važnost njegovih golova. Reuters je izvijestio da je Pašalić izjednačio u 74. minuti i postigao pobjednički gol u 87. minuti, čime je Atalanta osigurala svoju prvu pobjedu u grupnoj fazi nakon teškog poraza od PSG-a.
Ugledna talijanska Gazzetta dello Sport ga je proglasila igračem utakmice s ocjenom 7.5, što je visoka ocjena u njihovom strogo ocjenjivačkom sustavu.
Ligu prvaka pratite na portalu Net.hr
"Nadahnuti Pašalić potopio Brugge. Atalanta slavi u Bergamu", piše Gazzetta uz priložene sažetke utakmice u kojoj je Pašalić briljirao i ističe kako je on blistao na poziciji trequartiste, veznjaka iza napadača Ademole Lookmana i Nikole Krstovića.
Uz to, prema Sofascoreu, Pašalić je dobio 7.9 za svoj učinak, s golom i asistencijom, uz čak 95% točnih dodavanja i savršene brojke u duelima.
Xmreža slavi junaka Atalante za izvedbu.
"Sa 8 golova postao je najbolji strijelac Atalante ikad u Ligi prvaka. Duván Zapata i Josip Iličić zabili su ih 7.
Ivan Jurić, poznati hrvatski trener, o pobjedničkom golu Marija Pašalića je rekao:
"Pašalićev gol je bio prekrasan, za mene i za sve navijače. Mario je iz Splita, baš kao i ja. Svi odande su takvi, razumijemo se, imamo isti karakter. Čak i kada mu je bilo teško, nikada nije odustao."
POGLEDAJTE VIDEO: Sandro Perković u 'Maksanovom korneru' kod Silvija Maksana: 'Kad vas gospođa u trgovini poprijeko gleda nakon poraza, znate da je Dinamo drugačiji klub'