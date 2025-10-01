Stižu fotografije nakon razornog potresa: Urušene zgrade, broj mrtvih raste, bolnice preopterećene

Broj poginulih u potresu magnitude 6,9 ​​stupnjeva koji je pogodio središnje Filipine porastao je na 69, rekao je u srijedu dužnosnik zadužen za katastrofe, a vlada je mobilizirala agencije za potragu za preživjelima i obnovu opskrbe strujom i vodom.

Grad Bogo najbliži je epicentru plitkog potresa koji je pogodio zemlju nešto prije 22 sata po lokalnom vremenu u utorak. Bolnice su preopterećene ozlijeđenima.

Seizmološke službe procijenile su dubinu potresa na oko 10 km i zabilježile više naknadnih potresa, od kojih je najjači imao magnitudu 6. Nije bilo prijetnje cunamijem nakon potresa. Brojke od 69 poginulih i 150 ozlijeđenih nisu konačne.

Predsjednik Ferdinand Marcos Jr. obećao je brzu pomoć, rekavši da su dužnosnici na terenu i usmjeravaju operacije pomoći, te je izrazio sućut onima koji su izgubili voljene.

U Cebuu, jednom od najpopularnijih turističkih odredišta na Filipinima, živi 3,4 milijuna ljudi. Unatoč šteti, međunarodna zračna luka Mactan-Cebu, drugi najprometniji ulaz u zemlju, ostao je u funkciji.

Za još jedan teško pogođeni grad, San Remigio, na snazi su mjere za stanje katastrofe kako bi se pomoglo u odgovoru i naporima za pomoć. Zamjenik gradonačelnika Alfie Reynes apelirao je za hranu i vodu za evakuirane, kao i tešku opremu za pomoć spasiocima.

"Pada jaka kiša i nema struje, pa nam je stvarno potrebna pomoć, posebno u sjevernom dijelu jer je nestašica vode nakon što su opskrbne cijevi oštećene potresom“, rekao je Reynes za DZMM radio.

U obližnjem gradu Pilaru, stanovnik Archel Coraza rekao je da je većina njegove obitelji spavala kada se njihova kuća počela snažno tresti.

"Probudio sam ih i svi smo istrčali na ulicu“, rekao je za DZMM. Coraza, koji živi blizu obale, rekao je da je vidio kako se morska voda povlači nakon potresa.

Lokalni mediji objavili su videozapise ljudi koji bježe iz svojih domova dok se tlo treslo i zgrade se rušile, uključujući crkvu staru više od 100 godina.

Reynes je rekao da je među poginulima bilo i ljudi koji su igrali košarku u sportskom kompleksu u San Remigiu koji se djelomično srušio u potresu.

Filipini se nalaze u pacifičkom "vatrenom prstenu", gdje su vulkanska aktivnost i potresi česti. Zemlja je u siječnju imala dva velika potresa, bez prijavljenih žrtava. Godine 2023. u potresu magnitude 6,7 na moru smrtno je stradalo osmero ljudi.