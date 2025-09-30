0 SIZE /

Je li propast drugog braka uzrok ekstremne mršavosti Nicole Kidman? Zadnje fotografije zgrozile javnost

Nicole Mary Kidman rođena je 20. lipnja 1967. na Havajima.
Nicole Kidman (58) je australsko-američka glumica i producentica. Rođena je 1967. godine na Havajima, a odrasla u Australiji, gdje je i započela glumačku karijeru. Proslavila se ulogama u filmovima poput Moulin Rouge!, The Others i The Hours, za koji je osvojila Oscara. Iako je pred pragom šezdesete, Kidman i dalje briljira na crvenim tepisima i glumačkim platnima. Ovih dana je potvrđeno kako se rastaje od svoga supruga Keitha Urbana (57) s kojim je bila u braku 19 godina. Kao razlog razvoda naveli su ''nepomirljive razlike''. Prije Urbana, Kidman je bila u braku s glumcem Tom Cruiseom (63) 11 godina.

30.9.2025.
9:09
Lea Obelić
