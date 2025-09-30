Razotkrila mračnu stranu nogometa i Josea Mourinha: 'Ljudi se boje pričati o tome'

U svijetu nogometa, gdje su zvijezde treneri i igrači, rijetko se događa da član medicinskog tima dospije na naslovnice svjetskih medija. Ipak, ime Eve Carneiro postalo je sinonim za profesionalni integritet, hrabrost i borbu protiv seksizma nakon dramatičnog sukoba s jednim od najmoćnijih ljudi u nogometu, Joséom Mourinhom. Njezina priča svojedobno je odjeknula svijetom i dan danas se pamti, ali ono što je najbitnije, to nije samo priča o liječnici koja je radila svoj posao, već o trenutku koji je razotkrio duboko ukorijenjene probleme u kulturi najpopularnijeg sporta na svijetu, kao i Mourinhove pogreške koju je napravio.

Sve o skandalima i hrabrim priča za nadahnuće u sportu čitajte na portalu Net.hr

Put do Stamford Bridgea

Rođena 30. rujna 1973. na Gibraltaru, od oca Španjolca i majke Engleskinje, Eva Carneiro od malih je nogu znala da želi spojiti dvije strasti: medicinu i sport. Inspiracija se rodila kad joj je bilo tek 16 godina, a san je počela ostvarivati studijem medicine na Sveučilištu u Nottinghamu. Svoje znanje je nastavila brusiti na Australasian College of Sport and Exercise Physicians u Melbourneu te je magistrirala sportske i tjelesne znanosti na Sveučilištu Queen Mary u Londonu.

Njezina karijera prije dolaska u Chelsea FC bila je impresivna. Radila je za West Ham United, Olimpijski medicinski institut gdje je pripremala britanske sportaše za Olimpijske igre 2008. godine, te za žensku nogometnu reprezentaciju Engleske. U Chelsea je stigla 2009. godine, isprva radeći s rezervnom momčadi. Njezin talent i profesionalnost brzo su prepoznati, pa ju je 2011. tadašnji menadžer André Villas-Boas promaknuo u liječnicu prve momčadi. Nastavila je obnašati tu funkciju i pod Robertom Di Matteom i Rafaelom Benítezom, da bi 2013. na klupu ponovno sjeo José Mourinho.

Tijekom godina, Carneiro je postala prepoznatljivo lice na klupi Chelseaja, ali i meta seksističkih ispada s tribina. Navijači Arsenala, Manchester Cityja i Manchester Uniteda vrijeđali su je na spolnoj osnovi, što je potaknulo raspravu o seksizmu u nogometu. No, ništa je nije moglo pripremiti za ono što će se dogoditi 8. kolovoza 2015. godine.

Incident koji je promijenio sve

Bio je to prvi dan sezone 2015./16., a branitelj naslova Chelsea igrao je 2:2 protiv Swansea Cityja na Stamford Bridgeu. Utakmica je već bila napeta jer je Chelsea ostao s igračem manje nakon isključenja vratara Thibauta Courtoisa. U sudačkoj nadoknadi, Eden Hazard pao je nakon jednog duela i zatražio liječničku pomoć.

Foto: Profimedia

Sudac Michael Oliver dao je znak medicinskom timu da uđe na teren. Eva Carneiro i glavni fizioterapeut Jon Fearn, slijedeći pravila igre i svoju liječničku etiku, utrčali su pomoći ozlijeđenom igraču. Prema pravilima, igrač kojem se ukaže pomoć mora privremeno napustiti teren. To je značilo da je Chelsea u ključnim trenucima utakmice ostao s devetoricom igrača, što je izazvalo erupciju bijesa kod Joséa Mourinha.

Njegova reakcija bila je brutalna i javna.

"Nisam bio sretan sa svojim medicinskim osobljem jer morate razumjeti igru, čak i ako ste liječnik ili tajnica na klupi. Morao sam znati da imate igrača manje. Ako ulazite na teren pomoći igraču, morate biti sigurni da ima ozbiljan problem. Bio sam siguran da Eden nema ozbiljan problem. Bio je to udarac i bio je jako, jako umoran. Moj medicinski odjel bio je naivan", izjavio je Mourinho nakon utakmice.

No, iza kulisa se odvijala još veća drama. Odvjetnici Eve Carneiro kasnije su na sudu tvrdili da ju je Mourinho, dok je trčala na teren, na portugalskom nazvao "filha da puta" (kći kurve). Mourinho se branio tvrdeći da je viknuo "filho da puta" (sin kurve), općenitu psovku koju, kako je rekao, "koristi često i svi igrači to znaju" te da nije imala seksističku konotaciju.

Nakon incidenta, Carneiro je degradirana. Zabranjen joj je dolazak na utakmice, treninge i pristup hotelu momčadi. Šest tjedana kasnije, 22. rujna 2015., napustila je klub. Kad je napustila klub, Eva je bila jasna u svojim riječima:

"Osjećala sam da me klub nije zaštitio. Kada dođe do sukoba, najmanje što očekujete je podrška, a ja je nisam imala."

Pravna bitka i Chelseajeva isprika

Eva Carneiro nije odustala. Podnijela je tužbu protiv kluba zbog konstruktivnog otkaza te odvojenu tužbu protiv samog Mourinha zbog diskriminacije i uznemiravanja. Slučaj je privukao golemu medijsku pozornost. Prije početka suđenja, otkriveno je da je Carneiro odbila ponudu Chelseaja za nagodbu u iznosu od 1,2 milijuna funti (oko 1,4 milijuna eura).

Odvjetnici Chelseaja i Mourinha pokušali su je diskreditirati, tvrdeći da je "sve više bila preokupirana razvijanjem vlastitog profila", da je potpisivala autograme, pozirala za fotografije i pokušavala sjediti iza Mourinha kako bi bila u kadru televizijskih kamera.

Ipak, samo nekoliko minuta prije nego što je trebala započeti sa svojim svjedočenjem koje je moglo biti izuzetno štetno za klub i menadžera, postignut je povjerljivi dogovor. Iako iznos nikada nije službeno potvrđen, mediji su nagađali o cifri od oko 5 milijuna funti (približno 5,9 milijuna eura).

Ono što je bilo još važnije od novca bila je javna isprika kluba. Chelsea je izdao priopćenje u kojem se "bezrezervno ispričava njoj i njezinoj obitelji za nanesenu bol".

U priopćenju je stajalo:

"Želimo zabilježiti da je dr. Carneiro, utrčavši na teren, slijedila pravila igre i ispunjavala svoju odgovornost prema igračima kao liječnica, stavljajući njihovu sigurnost na prvo mjesto. Dr. Carneiro je visoko kompetentna i profesionalna sportska liječnica." Čak je i Mourinho izdao izjavu u kojoj joj zahvaljuje na "izvrsnoj i predanoj podršci". Bila je to potpuna pobjeda za liječnicu koja je samo radila svoj posao.

Od prijetnji smrću do novog početka

Odlazak iz Chelseaja bio je iznimno teško razdoblje za Carneiro. U kasnijim intervjuima otkrila je da je primala prijetnje smrću i prijetnje seksualnim nasiljem od strane "bezličnih kukavica" na internetu.

"Seksizam je najmanje osporavani oblik diskriminacije u nogometu", izjavila je, naglašavajući "kulturu straha" koja spriječava pojedince da progovore.

"Ljudi, žene, jednostavno se boje pričati o tome", dodala je Carneiro.

Unatoč svemu, nije dopustila da je to iskustvo slomi. Nakon što je uzela potrebno vrijeme za oporavak, vratila se svojoj profesiji s još većom strašću. Otvorila je privatnu kliniku, The Sports Medical Group, u prestižnoj londonskoj ulici Harley Street, gdje pruža medicinsku skrb na razini koju imaju vrhunski sportaši. Također je radila kao savjetnica u bolnici za ortopediju i sportsku medicinu Aspetar u Kataru uoči Svjetskog prvenstva 2022. godine.

U jednom od svojih posljednjih istupa vezanih uz incident rekla je:

"Nogomet je važan, ali zdravlje i sigurnost igrača uvijek moraju biti na prvom mjestu."

Njezin povratak u nogomet dogodio se na neočekivan način. 2021. godine postala je suvlasnica niželigaškog kluba Lewes FC, poznatog po tome što je prvi profesionalni klub na svijetu koji ima jednake proračune za mušku i žensku momčad. Privukla ju je njihova kampanja #CallHimOut, usmjerena na borbu protiv seksizma i mizoginije.

Eva Carneiro danas je mnogo više od "bivše liječnice Chelseaja". Njezina priča postala je simbol borbe za etiku, profesionalizam i jednakost u sportu. Dokazala je da se pojedinac, čak i u okruženju kojim dominiraju moćni muškarci, može suprotstaviti nepravdi i na kraju pobijediti. Njezino nasljeđe nije definirano onim što joj je José Mourinho rekao u trenutku bijesa, već načinom na koji je dostojanstveno i hrabro obranila sebe i svoju profesiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Rendulić u 'Maksanovom korneru' detektirao veliki gaf trenera Fenera! Je li moguće da je Tedesco to napravio?!