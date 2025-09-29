PODIGLE ATMOSFERU /

Pored njih nitko nije ni primjetio vino: Dvije brinete izazvale pravu pomutnju među posjetiteljima

Pored njih nitko nije ni primjetio vino: Dvije brinete izazvale pravu pomutnju među posjetiteljima
Foto: David Jerkovic/pixsell
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tijekom ovog vikenda u Zmajevcu održao se tradicionalni Vinski Bor maraton. Više od tisuću sudionika iz Hrvatske, regije, pa čak i svijeta, posjetilo je ovo malo baranjsko selo i uživalo u živahnoj atmosferi. Program je započeo u 14 sati šetnjom uz obilje baranjskog vina.

Maratonci su prošli kroz tri surduka i više od dvadeset degustacijskih točaka gdje su kušali razne sorte vina, od malih do većih proizvođača. Posebno su se istaknule brojne dame, ali i muškarci, koji su iskoristili ovaj događaj za dobru zabavu i opuštanje. Dašak atmosfere prenio je portal SiB!

29.9.2025.
15:30
Jelena Pavković
David Jerkovic/pixsell
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PODIGLE ATMOSFERU /
Pored njih nitko nije ni primjetio vino: Dvije brinete izazvale pravu pomutnju među posjetiteljima